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Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma şoku: Eşi Türkiye'den ayrıldı

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma'nın eşi ve çocukları Portekiz'e döndü. Quaresma da yönetim ile görüştü ve ailesinin talebi nedeniyle Beşiktaş'tan ayrılmak istediğini bildirdi.

Kaynak: Sporx.com
Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma şoku: Eşi Türkiye'den ayrıldı
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23 Ocak 2019 17:29
Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma konusunda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Siyah-beyazlı kulüpte Serdal Adalı ile bir görüşme yapan ve "kalacağını" söyleyen Ricardo Quaresma için bir kez daha ayrılık sesleri yükselmeye başladı.

Ricardo Quaresma'nın eşi ve çocukları, İstanbul'dan ayrıldı ve ülkeleri Portekiz'e döndü. Bunun üzerine Portekizli oyuncunun da yönetim ile bir görüşme yaparak ailesi nedeniyle ayrılmak istediğini bir kez daha bildirdi.

Beşiktaş yönetiminin Ricardo Quaresma'ya, "BB Erzurumspor maçının ardından bir kez daha görüşelim" dediği ve son kararın hafta sonunda verileceği kaydedildi.

"SEZON SONUNU BEKLE"

Quaresma ile geçtiğimiz günlerde özel olarak görüşen İkinci Başkan Serdal Adalı, "Ailevi sıkıntılarını anlıyorum. Ama bu takımın sana ihtiyacı var. Sezon sonunu bekle, şampiyon olalım, öyle gidersin" diyerek oyuncusunu ikna etmeye çalıştı. Fakat şu anlık başarılı olamadı.

2020'YE KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Sezon başında Arap ve Çin kulüplerinden gelen tekliflerini geri çeviren Ricardo Quaresma'nın Beşiktaş'la 2020'ye kadar sözleşmesi var.

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