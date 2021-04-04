Beşiktaş'ta patron Adem Ljajic

Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta Ghezzal'ın yokluğunda hücumu organize etme görevi Adem Ljajic'e verilecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta patron Adem Ljajic
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04 Nisan 2021 13:36
Adem Ljajic
Adem Ljajic
Beşiktaş
Beşiktaş'ta cezalı Ghezzal'ın yokluğunda hücumu organize etme görevi Adem Ljajic'in olacak. Siyah-beyazlı futbolcuyu maça özel olarak hazırlayan teknik heyet, takımın ileri çıkışlarında kendisine büyük iş düşeceğini ve sahada çok aktif olması gerektiğini iletti.

Bosna asıllı orta sahada görevlendirilmesiyle birlikte teknik heyetin ilginç kararlarından biri de sağ kanat için oldu. Valentin Rosier'i öne çeken teknik direktör Sergen Yalçın sağ bekte ise idmanlarda performansından memnun kaldığı Necip Uysal'a forma verecek



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