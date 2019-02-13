Beşiktaş'ta, Oğuzhan Özyakup dinlendirilecek!

Beşiktaş'ta gözünden rahatsızlık geçiren orta saha futbolcusu Oğuzhan Özyakup'un, tedbir amaçlı olarak 2-3 gün dinlendirileceği açıklandı.
Sağ gözünün korneasında enfeksiyon gelişen 26 yaşındaki futbolcunun tedavisine başlandı.
Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde;
"Sağ gözünün korneasında enfeksiyon gelişen futbolcumuz Oğuzhan Özyakup'un tedavisine, Acıbadem Fulya Hastanesi'nde göz hastalıkları uzmanları tarafından başlanmıştır. Özyakup, tedbir amaçlı olarak 2-3 gün dinlendirilecektir."
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Sağ gözünün korneasında enfeksiyon gelişen 26 yaşındaki futbolcunun tedavisine başlandı.
Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde;
"Sağ gözünün korneasında enfeksiyon gelişen futbolcumuz Oğuzhan Özyakup'un tedavisine, Acıbadem Fulya Hastanesi'nde göz hastalıkları uzmanları tarafından başlanmıştır. Özyakup, tedbir amaçlı olarak 2-3 gün dinlendirilecektir."
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın