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Beşiktaş'ta, Oğuzhan Özyakup dinlendirilecek!

Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup, gözünden geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedbir amaçlı dinlendirilecek.

Kaynak: Sporx.com
Beşiktaş'ta, Oğuzhan Özyakup dinlendirilecek!
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13 Şubat 2019 15:20
Beşiktaş'ta gözünden rahatsızlık geçiren orta saha futbolcusu Oğuzhan Özyakup'un, tedbir amaçlı olarak 2-3 gün dinlendirileceği açıklandı.

Sağ gözünün korneasında enfeksiyon gelişen 26 yaşındaki futbolcunun tedavisine başlandı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde;

"Sağ gözünün korneasında enfeksiyon gelişen futbolcumuz Oğuzhan Özyakup'un tedavisine, Acıbadem Fulya Hastanesi'nde göz hastalıkları uzmanları tarafından başlanmıştır. Özyakup, tedbir amaçlı olarak 2-3 gün dinlendirilecektir."


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