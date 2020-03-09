Beşiktaş'ta hedef Galatasaray maçı ve yeni seri

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, Galatasaray derbisini kazanmak ve ligin ilk yarısındaki gibi seri yapmak istiyor.

Haber; Yeni Asır, Fotoğraf; AA
Beşiktaş'ta hedef Galatasaray maçı ve yeni seri
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09 Mart 2020 12:00
Beşiktaş, ilk yarıda G.Saray maçıyla başlayan galibiyet serisini yine yakalamak istiyor.

Son iki maçını kazanarak moral bulan Beşiktaş, ilk yarıdaki serisini yeniden yakalamak için kolları sıvadı.

Süper Lig'in ilk yarısında A.Gücü maçı sonrası 6 maçlık bir galibiyet serisi yakalayan Kartal, bu yarıda da aynı seri ile zirveye yanaşma planları yapıyor.

Siyah-beyazlılar G.Saray maçıyla başlayan müthiş çıkışında sırasıyla Antalya, Denizli, Konya, Kayseri ve Kasımpaşa engellerini geçerek dikkatleri üzerine çekmişti.

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