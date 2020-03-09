Beşiktaş, ilk yarıda G.Saray maçıyla başlayan galibiyet serisini yine yakalamak istiyor.Son iki maçını kazanarak moral bulan Beşiktaş, ilk yarıdaki serisini yeniden yakalamak için kolları sıvadı.Süper Lig'in ilk yarısında A.Gücü maçı sonrası 6 maçlık bir galibiyet serisi yakalayan Kartal, bu yarıda da aynı seri ile zirveye yanaşma planları yapıyor.Siyah-beyazlılar G.Saray maçıyla başlayan müthiş çıkışında sırasıyla Antalya, Denizli, Konya, Kayseri ve Kasımpaşa engellerini geçerek dikkatleri üzerine çekmişti.