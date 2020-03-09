Beşiktaş, ilk yarıda G.Saray maçıyla başlayan galibiyet serisini yine yakalamak istiyor.
Son iki maçını kazanarak moral bulan Beşiktaş, ilk yarıdaki serisini yeniden yakalamak için kolları sıvadı.
Süper Lig'in ilk yarısında A.Gücü maçı sonrası 6 maçlık bir galibiyet serisi yakalayan Kartal, bu yarıda da aynı seri ile zirveye yanaşma planları yapıyor.
Siyah-beyazlılar G.Saray maçıyla başlayan müthiş çıkışında sırasıyla Antalya, Denizli, Konya, Kayseri ve Kasımpaşa engellerini geçerek dikkatleri üzerine çekmişti.
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Son iki maçını kazanarak moral bulan Beşiktaş, ilk yarıdaki serisini yeniden yakalamak için kolları sıvadı.
Süper Lig'in ilk yarısında A.Gücü maçı sonrası 6 maçlık bir galibiyet serisi yakalayan Kartal, bu yarıda da aynı seri ile zirveye yanaşma planları yapıyor.
Siyah-beyazlılar G.Saray maçıyla başlayan müthiş çıkışında sırasıyla Antalya, Denizli, Konya, Kayseri ve Kasımpaşa engellerini geçerek dikkatleri üzerine çekmişti.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın