Beşiktaş'ta Aboubakar geri döndü!

Beşiktaş'ta annesinin vefat etmesi sonrasında 2 hafta boyunca takımdan ayrı kalan Vincent Aboubakar, geri döndü.
Antrenmanlara tekrar başlayan Kamerunlu yıldız, takımla birlikte çalıştı.
Golcü futbolcunun, 6 Ocak Çarşamba günü oynanacak olan Rizespor karşılaşmasında forma giyip giymeyeceği maç gününde netleşecek.
Antrenmanlara tekrar başlayan Kamerunlu yıldız, takımla birlikte çalıştı.
Golcü futbolcunun, 6 Ocak Çarşamba günü oynanacak olan Rizespor karşılaşmasında forma giyip giymeyeceği maç gününde netleşecek.