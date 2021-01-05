Beşiktaş'ta Aboubakar geri döndü!

Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Vincent Aboubakar, ülkesinden geri döndü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Aboubakar geri döndü!
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05 Ocak 2021 17:09
Beşiktaş'ta annesinin vefat etmesi sonrasında 2 hafta boyunca takımdan ayrı kalan Vincent Aboubakar, geri döndü.

Antrenmanlara tekrar başlayan Kamerunlu yıldız, takımla birlikte çalıştı.

Golcü futbolcunun, 6 Ocak Çarşamba günü oynanacak olan Rizespor karşılaşmasında forma giyip giymeyeceği maç gününde netleşecek.



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