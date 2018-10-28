Moral peşinde

Lens cezalı

Sakatlar can sıkıyor

Kart ceza sınırındakiler

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında 29 Ekim Pazartesi günü Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetecek.Siyah-beyazlı takım, son dönemdeki düşüşünü Çaykur Rizespor karşısında sonlandırmaya çalışacak.Beşiktaş, son 4 resmi karşılaşmada galibiyet alamadı. Ligde Atiker Konyaspor ile 2-2 berabere kalan siyah-beyazlılar, Göztepe'ye 2-0 mağlup oldu. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Malmö'ye 2-0, Genk'e 4-2 yenildi.Son dönemde aldığı sonuçların yanı sıra taraftar tepkisiyle zor günler yaşayan Beşiktaş, 29 Ekim Pazartesi günkü karşılaşmada moral arayacak.Süper Lig ve Avrupa'da yaptığı son 6 maçta sadece bir kez kazanabilen, iki beraberlik, üç yenilgi alan siyah-beyazlı ekibin Genk ile oynadığı karşılaşmada oyuncular taraftar tepkisiyle karşı karşıya kaldı.Kulüp yönetimi de tepkilerden nasibini alırken, taraftarlar sadece teknik direktör Şenol Güneş ile oyuncular Gökhan Gönül ve Gary Medel'e destek verdi.Siyah-beyazlı takımda sarı kart cezalısı Jeremain Lens, 29 Ekim Pazartesi günü oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.Lens, bu sezon Büyükşehir Belediyespor Erzurumspor, Kayserispor, Atiker Konyaspor ve Göztepe karşılaşmalarında gördüğü kartlarla cezalı duruma düştü.Beşiktaş'ta önemli oyuncuların sakatlığı da teknik heyeti sıkıntıya düşürdü.Sırbistan Milli Takımı kampında sakatlananbu nedenle Göztepe ve Genk karşılaşmalarında forma giyemedi.Siyah-beyazlı ekiptede sakatlığı sürüyor. Bu üç oyuncu da Rize maçında forma giyemeyecek.Genk ile yapılan maçta sakatlananise 29 Ekim Pazartesi günü oynanacak mücadelede oynayamayacak.Uzun süreli sakatlığını atlatan Adriano Correia'nın takımla çalışması teknik heyetin tesellisi oldu.Beşiktaş'ta Caner Erkin, Gary Medel ve Ricardo Quaresma ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor.Üçer sarı kartları bulunan bu üç oyuncu 29 Ekim Pazartesi günü oynanacak karşılaşmada da kart görürse Medipol Başakşehir maçı öncesi cezalı duruma düşecek.