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Beşiktaş'ın muhtemel rakiplerinden övgü dolu açıklamalar

Titograd Podgorica ve B36 Torshavn takımlarının teknik direktörleri, eşleşmeyi geçmeleri halinde Beşiktaş ile oynayacakları maç hakkında konuştu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Beşiktaş'ın muhtemel rakiplerinden övgü dolu açıklamalar
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19 Temmuz 2018 15:58
Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibini belirleyecek Titograd Podgorica - B36 Torshavn maçı öncesinde iki takımdan da Beşiktaş hakkında açıklamalar geldi.

''KARİYERLERİNDE BİR KEZ BÖYLE OLACAK''

Karadağ takımı Titograd Podgorica'nın teknik direktörü Aleksandar Miljenovic, ''Beşiktaş'a karşı futbolcularım güzel Vodafone Park stadyumunda Quaresma, Pepe, Vida, Adriano, Babel ve Negredo gibi futbolculara karşı oynayacaklar. Böyle bir şey belki de kariyerlerinde sadece bir kez olacak. Taktiksel ve fiziksel olarak biz hazırız. Maksimum seviyemizi göstermemiz gerekecek. Ancak Beşiktaş maçından önce bir maçımız daha var.'' diye konuştu.

''BEŞİKTAŞ İLE OYNARSAK HAYALLERİMİZ GERÇEKLEŞECEK''

Faroe Adaları ekibi B36 Torshavn'ın Norveçli teknik direktörü Jakup Borg ise ''Tüm takım Beşiktaş ile karşılaşmanın hayalini kuruyor. Eğer bu gerçekleşirse çok mutlu olacağız. Biz amatör bir takımız. Beşiktaş gibi bir takımla karşılaşırsak rüyalarımız gerçekleşecek.'' sözlerini kullandı.

İki takım arasında Faroe Adaları'nda oynanan ilk maç 0-0 sonuçlanmıştı.

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