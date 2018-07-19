'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibini belirleyecekmaçı öncesinde iki takımdan da Beşiktaş hakkında açıklamalar geldi.Karadağ takımı Titograd Podgorica'nın teknik direktörü Aleksandar Miljenovic, ''Beşiktaş'a karşı futbolcularım güzel Vodafone Park stadyumunda Quaresma, Pepe, Vida, Adriano, Babel ve Negredo gibi futbolculara karşı oynayacaklar. Böyle bir şey belki de kariyerlerinde sadece bir kez olacak. Taktiksel ve fiziksel olarak biz hazırız. Maksimum seviyemizi göstermemiz gerekecek. Ancak Beşiktaş maçından önce bir maçımız daha var.'' diye konuştu.Faroe Adaları ekibi B36 Torshavn'ın Norveçli teknik direktörü Jakup Borg ise ''Tüm takım Beşiktaş ile karşılaşmanın hayalini kuruyor. Eğer bu gerçekleşirse çok mutlu olacağız. Biz amatör bir takımız. Beşiktaş gibi bir takımla karşılaşırsak rüyalarımız gerçekleşecek.'' sözlerini kullandı.İki takım arasında Faroe Adaları'nda oynanan ilk maç 0-0 sonuçlanmıştı.