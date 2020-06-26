Beşiktaş'ın gözdesi için transfer kapışması

Beşiktaş'ın yeniden şartları zorlamaya başladığı Carrascal için Benevento sportif direktörü Foggia'dan açıklama geldi.

Haber; Sabah
Beşiktaş'ın gözdesi için transfer kapışması
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26 Haziran 2020 14:27
Beşiktaş'ın devrede olduğu Jorge Carrascal için Benevento da girişimlere başladı.

Benevento sportif direktörü Foggia, transferle ilgili açıklama yaptı.

"CARRASCAL'I BİZ DE İSTİYORUZ"

Foggia, "Juventus'ın devrede olup olmadığını bilmiyorum ama biz istiyoruz, Fiorentina istiyor, Türkler istiyor, Hollandalılar da istiyor. Saf bir yetenek. Yüksek kaliteli modern bir orta saha oyuncusu. Üç kişinin oynayabileceğiz hücum hattında her rolü oynayabilir, Luis Alberto (Lazio'da forma giyen) gibi yetenekli. Çizgiler arasında inanılmaz bir temel teknikle hareket edebiliyor. River Plate'de oynaması tesadüf değil" açıklamasını yaptı.


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