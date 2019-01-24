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Beşiktaş'ın Erzurumspor maçı muhtemel 11'i

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek.

Kaynak: AA
Beşiktaş'ın Erzurumspor maçı muhtemel 11'i
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24 Ocak 2019 13:06
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de 19. haftanın açılış maçında Cuma günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlayacak.

Vodafone Park'ta oynanacak mücadele, saat 20.30'da başlayacak.

Ligin ikinci yarısına Akhisarspor deplasmanında aldığı 3 puanla başlayan siyah-beyazlı ekip, uzun bir aranın ardından yeniden taraftarıyla buluşacak.

- Vida cezalı, Adriano dönüyor

Beşiktaş, Cuma günkü mücadeleye Domagoj Vida'dan yoksun çıkacak.

Akhisarspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Hırvat futbolcu, mücadelede takımındaki yerini alamayacak.

Kart cezası nedeniyle Akhisar deplasmanında forma giyemeyen Adriano Correia ise teknik direktör Şenol Güneş'in şans vermesi halinde sahadaki görev yerine dönecek.

Beşiktaş'ın muhtemel 11'i: Karius, Gökhan, Mirin, Medel, Caner (Adriano), Atiba, Dorukhan, Ljajic, Lens, Quaresma, Burak (Larin)

- Burak Yılmaz ve Ljajic ceza sınırında

Beşiktaş'ta Adem Ljajic ve Burak Yılmaz, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşması öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Ljajic ve Trabzonspor'da forma giydiği dönemde 3 sarı kartı bulunan Burak Yılmaz, karşılaşmada kart görmeleri halinde 20. haftadaki Antalyaspor mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

- Gözler Burak Yılmaz'da olacak

Akhisarspor maçıyla 11 yıl aradan sonra yeniden Beşiktaş formasını giyen Burak Yılmaz, 4 bin 72 gün sonra iç sahada siyah-beyazlı taraftarların karşısına çıkacak.

Tecrübeli oyuncu, Beşiktaş formasıyla iç sahada son maçını 2 Aralık 2007'de Çaykur Rizespor'a karşı ligin 14. haftasında oynamış ve karşılaşma 1-1 sona ermişti.

Siyah-beyazlı taraftarların bir kısmının transfer edilmesine karşı çıktığı golcü oyuncuya tribünlerden gösterilecek tavır merak ediliyor.

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