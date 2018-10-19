CENK TOSUN İÇİN HAZIRLIK!

GÜNEŞ, ORIGI'YE 'ONAY' VERDİ AMA...

DÜŞÜNÜLEN TEKLİF KARIUS GİBİ...

İKİ YILLIK KİRALAMA VE SATIN ALMA

Beşiktaş'ın, Everton kulübüne Tosun Paşa için kaleci Loris Karius'ta olduğu gibi "Satın alma opsiyonlu kiralama" formülünü teklif edeceği öğrenildi.Everton'da şu ana kadar bekleneni veremeyen, hatta son haftalarda maça yedek kulübesinde başlayan Tosun Paşa için İngiliz temsilcisine 'Satın alma opsiyonlu kiralama' formülü sunulacağı belirtildi.Aslında menajerler tarafından gündeme getirilen Liverpool'un 23 yaşındaki forveti Divock Origi'ye teknik direktör Şenol Güneş 'onay' verdi. Fakat tecrübeli teknik direktörün önceliği Cenk Tosun. Belçikalı forvet Origi için Liverpool'a henüz teklif yapılmazken, Cenk Tosun için Everton'la yapılacak görüşmeler beklenecek.Beşiktaş yönetimi, eski golcüsü için İngiliz ekibine tıpkı kaleci Loris Karius'un transferinde uygulanan tarzda bir teklif yapacak.Cenk Tosun için Everton'a 2 yıllık kiralama ve sonunda da satın alma opsiyonu koyduracak. Ancak Everton yönetiminin devre arasında yeni bir golcü alsa bile Cenk'i rotasyon için kadroda tutmayı düşünmesi, Beşiktaş yönetimini zorluyor.