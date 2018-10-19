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Beşiktaş'ın Cenk Tosun için transfer formülü!

Beşiktaş devre arasında yeniden kadrosuna katmak istediği eski golcüsü Cenk Tosun için teklifini belirledi. İşte Cenk Tosun gelişmesi...

Beşiktaş'ın Cenk Tosun için transfer formülü!
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19 Ekim 2018 11:33
Beşiktaş'ın, Everton kulübüne Tosun Paşa için kaleci Loris Karius'ta olduğu gibi "Satın alma opsiyonlu kiralama" formülünü teklif edeceği öğrenildi.

CENK TOSUN İÇİN HAZIRLIK!

Everton'da şu ana kadar bekleneni veremeyen, hatta son haftalarda maça yedek kulübesinde başlayan Tosun Paşa için İngiliz temsilcisine 'Satın alma opsiyonlu kiralama' formülü sunulacağı belirtildi.

GÜNEŞ, ORIGI'YE 'ONAY' VERDİ AMA...

Aslında menajerler tarafından gündeme getirilen Liverpool'un 23 yaşındaki forveti Divock Origi'ye teknik direktör Şenol Güneş 'onay' verdi. Fakat tecrübeli teknik direktörün önceliği Cenk Tosun. Belçikalı forvet Origi için Liverpool'a henüz teklif yapılmazken, Cenk Tosun için Everton'la yapılacak görüşmeler beklenecek.

DÜŞÜNÜLEN TEKLİF KARIUS GİBİ...

Beşiktaş yönetimi, eski golcüsü için İngiliz ekibine tıpkı kaleci Loris Karius'un transferinde uygulanan tarzda bir teklif yapacak.

İKİ YILLIK KİRALAMA VE SATIN ALMA

Cenk Tosun için Everton'a 2 yıllık kiralama ve sonunda da satın alma opsiyonu koyduracak. Ancak Everton yönetiminin devre arasında yeni bir golcü alsa bile Cenk'i rotasyon için kadroda tutmayı düşünmesi, Beşiktaş yönetimini zorluyor.



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