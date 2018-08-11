Beşiktaş'ın borcu resmen açıklandı

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, Türkiye veekonomik anlamda zor zamanlar yaşadığını söyledi.Siyah-beyazlı kulübün Vodafone Park Moda Merkezi'nde gerçekleştirilen olağan divan kurulu toplantısında konuşan Yamantürk, siyah-beyazlı kulübün başkanı Fikret Orman'ın çok önemli işler yaptığını vurgulayarak, "Sayın Başkan, stat, şu salon, şu salondaki klima bile ne kadar önemli işler yaptığınızı gösteriyor ama borç yükü 7 milyon avro artmış. Şampiyonlar Ligi gelirlerimiz var, futbolcu satışlarımız var. Bunlara rağmen borç artıyorsa bizim hastalıklarımıza teşhis koyacak doktorlar doğru doktorlar mı, biz doğru hastanede miyiz? Bu borç yükü ülkelerin, şirketlerin istiklalini ve istikbalini elinden alır. Bir sabah geliriz ki burada ya Arapça ya Çince ya Rusça konuşuluyor olur." ifadelerini kullandı.Doğru gördüklerini söylediğini belirten Yamantürk,şeklinde konuştu.Toplantıda söz alan Beşiktaş Kulübü Denetleme Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, siyah-beyazlı kulübün toplam borcunu 2 milyar 103 milyon 854 bin 723 lira olarak açıkladı.