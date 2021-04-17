Beşiktaş'a Vincent Aboubakar'dan müjdeli haber

Süper Lig'de Ankaragücü beraberliğine rağmen zirvedeki yerini koruyan Beşiktaş'ta, Vincent Aboubakar'ın durumu belli oldu.
Uzun süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Aboubakar'ın takımla birlikte çalışmalara başladı.
Kamerunlu golcü, Beşiktaş'ın Salı günü Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın kadrosunda yer alacak.
Vincent Aboubakar, Beşiktaş'ın Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor, Erzurumspor ve Ankaragücü karşılaşmalarında sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.
Uzun süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Aboubakar'ın takımla birlikte çalışmalara başladı.
Kamerunlu golcü, Beşiktaş'ın Salı günü Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın kadrosunda yer alacak.
Vincent Aboubakar, Beşiktaş'ın Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor, Erzurumspor ve Ankaragücü karşılaşmalarında sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.