Beşiktaş'a Vincent Aboubakar'dan müjdeli haber

Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan Vincent Aboubakar'dan Sivasspor maçı öncesinde siyah-beyazlı takıma müjdeli haber geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'a Vincent Aboubakar'dan müjdeli haber
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17 Nisan 2021 12:45
Vincent Paté Aboubakar
Vincent Paté Aboubakar
Beşiktaş
Süper Lig'de Ankaragücü beraberliğine rağmen zirvedeki yerini koruyan Beşiktaş'ta, Vincent Aboubakar'ın durumu belli oldu.

Uzun süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Aboubakar'ın takımla birlikte çalışmalara başladı.

Kamerunlu golcü, Beşiktaş'ın Salı günü Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın kadrosunda yer alacak.

Vincent Aboubakar, Beşiktaş'ın Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor, Erzurumspor ve Ankaragücü karşılaşmalarında sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.





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