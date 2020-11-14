Beşiktaş'a scout ekibi önerisi: Egzon Bejtulai

Ara transfer döneminde en düşük rakama en doğru transferi yapmaya çalışan Beşiktaş'ta son hedef Egzon Bejtulai oldu.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Instagram
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Beşiktaş'a scout ekibi önerisi: Egzon Bejtulai
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14 Kasım 2020 10:16
Beşiktaş yönetimi ara transfer dönemi çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlılar bu dönemde en düşük rakama en doğru transferi yapmak için çalışıyor. Yalçın ve ekibi de sürekli olarak alternatif ligler ve alternatif oyuncular üzerinde çalışmalar yapıyor.

SON ADAY: EGZON BEJTULAI

Vida ve Welinton'dan bir türlü istediğini alamayan Yalçın'ın scout ekibinin belirlediği son stoper adayı ise Kuzey Makedonya Milli Takımı'nın stoperi Egzon Bejtulai oldu.

Sergen Yalçın'ın Kuzey Makedonya'nın Gürcistan'ı geçerek Euro 2020'ye katılma hakkı kazandığı maçta 26 yaşındaki stoperi izlediği ve beğendiği ifade edildi.

 

 
 


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