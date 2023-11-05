Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Antalyaspor'a konuk oldu. Corendon Airlines Park'ta oynanan maçı ev sahibi ekip 3-2 kazandı. Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 47. dakikada Saric, 50 ve57. dakikalarda ise Jehezkel kaydetti.
Beşiktaş'ın golleri 45+2. dakikada Cenk Tosun ve 80. dakikada Muleka'dan geldi.
10 YILLIK SERİ SONA ERDİ
Beşiktaş 3-2'lik bu mağlubiyetin ardından Antalyaspor'a Antalya'da 10 yıl sonra yenildi.
Alınan bu sonuçla birlikte Antalyaspor ligde üst üste 2. galibiyetine uzandı ve 15 puana yükseldi. Beşiktaş ise bu sezon 4. yenilgisini yaşadı ve 19 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Beşiktaş, Başakşehir'i konuk edecek. Antalyaspor ise MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.
BEŞİKTAŞ'TA ZORUNLU DEĞİŞİKLİK
Beşiktaş'ın teknik sorumlusu Burak Yılmaz, geçen haftaki karşılaşmanın ilk 11'ine göre zorunlu bir değişiklik yaptı.
Yılmaz, ligde geçen haftaki Gaziantep FK maçının ilk 11'inde yer alan ve sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal'ın yerine Bitexen Antalyaspor mücadelesinde Tayfur Bingöl'e görev verdi.
Beşiktaş'ın Antalya deplasmanındaki ilk 11'ini Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Eric Bailly, Necip Uysal, Bakhtiyor Zaynutdinov, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Tayfur Bingöl, Alex Oxlade-Chamberlain, Milot Rashica ve Cenk Tosun oluşturdu.
Siyah-beyazlıların yedek kulübesinde Mert Günok, Ante Rebic, Demir Ege Tıknaz, Valentin Rosier, Jackson Muleka, Yakup Arda Kılıç, Jean Onana, Umut Meraş, Gökhan İnler, Semih Kılıçsoy oturdu.
NURİ ŞAHİN'İN TERCİHLERİ
Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin de ligde en son RAMS Başakşehir ile yaptıkları maçın ilk 11'inde mecburi tek değişikliğe gitti.
Şahin, sakatlığı bulunan Güray Vural'ın yerine Erdoğan Yeşilyurt'a ilk 11'de görev verdi.
Akdeniz ekibinin Beşiktaş karşılaşmasındaki ilk 11'inde Helton Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Erdoğan Yeşilyurt, Erdal Rakip, Dario Saric, Sagiv Jehezkel, Zymer Bytyqi, Ramzi Safuri ve Adam Buksa forma şansı buldu.
Antalyaspor'un yedek kulübesinde Ataberk Dadakdeniz, Bahadır Öztürk, Sam Larsson, Jakub Kaluzinski, Ufuk Akyol, Gerard Van de Streek, Mert Yılmaz, Naldo, Ege Bilsel, Britt Assombalonga yer aldı.
NALDO 7 HAFTA SONRA DÖNDÜ
Antalya'da 7 Eylül'de trafik kazasında ağır yaralanan 4 yaşındaki oğlu tedavi gördüğü hastanede 16 Ekim'de hayatını kaybeden Brezilyalı stoper Edinaldo Gomes Pereira (Naldo), bu sürede uzak kaldığı yeşil sahalara Beşiktaş maçıyla geri döndü. Naldo, 7 hafta sonra Antalyaspor'un maç kadrosunda yer aldı.
Öte yandan, karşılaşma öncesi Antalyaspor'un eski futbolcularından Musa Nizam'ın aktif futbol hayatını bıraktığı duyuruldu ve kendisi için hazırlanan film stattaki dijital panolarda gösterildi.
Antalyasporlu futbolcular seremoniye "Lösemili Çocuklar Haftası", Beşiktaşlı futbolcular ise "Antalya Kültür Yolu Festivali başladı" yazılı pankartlarla çıktı.
İLK ETKİLİ ATAK BEŞİKTAŞ'TAN
Maça iki takımda kontrollü başlarken ilk etkili atak 11. dakikada geldi. Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl, sağ çaprazdan yaptığı vuruş kaleci Leite'nin kucağında kaldı.
Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Gedson, sağ çaprazdan aldığı topu düzeltip iyi bir vuruş denedi, 18. dakikadaki bu şut yandan az farkla auta gitti.
Dakikalar 28'i gösterirken bu kez Antalyaspor gole yaklaştı. Sağ kanattan ceza sahasına giren Bytyqi, yanındaki Buksa'ya bıraktı. Savunmada Bailly çok kritik bir müdahaleyle pozisyonun gelişmesini engelledi.
KALECİ LEITE ÇIKARDI
Beşiktaş'ta Salih Uçan, 33. dakikada rakip kaleyi yokladı. Milli oyuncunun uzaklaşrdan şutunu kaleci Leite son anda kornere çeldi ve Beşiktaş bir fırsattan daha yararlanamadı.
ÖNCE DİREK SONRA PENALTI BEKLENTİSİ
Beşiktaş 34. dakikada gole çok yaklaştı. Tayfur'un kafa vuruşu üst direkten oyun alanına geri döndü. Ardından Salih Uçan, Erdem ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı ve Beşiktaşlı oyuncular penaltı bekledi ancak VAR'ı da bekleyen Yaşar Kemal Uğurlu oyunun devam etmesini istedi.
BEŞİKTAŞ DEVREYE GOLLE GİRDİ!
Beşiktaş 45+2. dakikada Cenk Tosun ile öne geçti. Salih ile yaptığı verkaç sonrası son çizgiye inen Tayfur, arka direğe iyi ortaladı. O bölgede bulunan Cenk Tosun, sol ayağıyla düzgün bir vuruş yaptı ve takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı da bu sonuçla sona erdi.
İKİNCİ YARI GOLLE BAŞLADI!
Antalyaspor, ikinci yarının 25. saniyesinde öne geçti. Ev sahibi ekipte Jehezkel'in pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Saric, düzgün bir vuruş yaparak takımı adına eşitliği getiren golü attı.
ANTALYASPOR'DAN 4 DAKİKADA BİR GOL DAHA
Antalyaspor, bir önceki golde asist yapan Jehezkel ile 2-1 öne geçti. Bytyqi'nin pasında karşı karşıya kalan Jehezkel, kaleci Ersin'den sıyrılıp topu boş ağlara gönderdi.
JEHEZKEL YİNE SAHNEDE!
Mücadelenin 57. dakikasında Antalyaspor, Jehezkel ile farkı 2'ye çıkardı. Bünyamin'in ortasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Jehezkel, sağ ayağıyla iyi bir vuruş yaptı ve takımını öne geçirdi.
BEŞİKTAŞ ETKİLİ GELDİ!
Beşiktaş, Zaynutdinov ile etkili geldi. Rashica'nın ortasında kale önünde iyi yükselen Zaynutdinov, düzgün bir vuruş yaptı ama kaleci Leite gole izin vermedi.
BEŞİKTAŞ FARKI 1'E İNDİRDİ!
Beşiktaş mücadelenin 80. dakikasında farkı 1'e indirdi. Rebic'in soldan arka direğe gönderdiği topa Muleka sağ ayağıyla tek vuruş yaptı ve takımı adına farkı 1'e indiren golü kaydetti.
ANTALYASPOR ATTI AMA OFSAYT!
Antalyaspor'da Buksa'nın attığı gol ofsayt nedeniyle iptal edildi. Bünyamin'in sağdan ceza sahasına gönderdiği topa Buksa kale önünde topu ağlara gönderdi ama 84. dakikadaki bu pozisyonda hakem ofsayt bayrağını havaya kaldırdı.
Son bölümde Beşiktaş beraberlik için yüklense de etkili bir atak bulamadı ve mücadele Antalyaspor'un 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
11. dakikada Tayfur Bingöl'ün sağ çaprazdan şutunda kaleci Leite topu kontrol etti.
30. dakikada Bytyqi'nin ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
33. dakikada Salih Uçan'ın ceza sahası sağ çaprazdan şutunda kaleci Leite topu kornere çeldi.
34. dakikada Beşiktaş'ın sol köşeden kazandığı kornerle ceza sahasında topla buluşan Tayfur Bingöl'ün kafayla şutunda, meşin yuvarlak üst direğe çarptı. Topun oyun alanına dönmesiyle Salih Uçan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
45+2. dakikada Beşiktaş öne geçti. Salih Uçan'ın pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Cenk Tosun, kaleci Leite'nin sağından topu ağlara gönderdi: 0-1.
Karşılaşmanın ilk yarısını Beşiktaş 1-0 önde tamamladı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
46. dakikada Bitexen Antalyaspor skora eşitlik getirdi. Jehezkel'in sol kanattan pasında topla buluşturduğu Saric, ceza yayı üzerinden şutunda meşin yuvarlağı kaleci Ersin Destanoğlu'nun sağından filelerle buluştu: 1-1.
50. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Bytyqi'nin yarı sahadan uzun pasında sol kanatta topla buluşturduğu Jehezkel, ceza sahası dışına çıkan kaleci Ersin Destanoğlu'nu çalımlayıp, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 2-1.
57. dakikada Bitexen Antalyaspor farkı 2'ye çıkardı. Bünyamin Balcı, sol kanattan ceza sahası sağ çaprazdaki Jehezkel'e pas verdi. Beşiktaş savunmasını geçen Jehezkel, ceza alanı orta kısmına ilerleyip yaptığı şık vuruşla takımının üçüncü, kendisinin mücadeledeki ikinci golünü kaydetti: 3-1.
64. dakikada Rashica'nın sol kanattan kullandığı kornerle ceza sahasına gönderdiği ortaya yükselen Zaynutdinov'un kafa şutunda, kaleci Leite topu iki hamlede kontrol etti.
68. dakikada Safuri'nin sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak üst direkten döndü.
79. dakikada Beşiktaş farkı 1'e indirdi. Rebic'in sol çaprazdan pasında ceza sahasında topla buluşan Muleka, bekletmeden şutunda meşin yuvarlağı kaleci Leite'nin solundan ağlarla buluşturdu: 3-2.
Karşılaşmayı, Bitexen Antalyaspor 3-2 kazandı.
Stat: Corendon Airlines Park Antalya
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Abdullah Bora Özkara
Bitexen Antalyaspor: Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Erdoğan Yeşilyurt, Erdal Rakip (Dk. 83 Kaluzinski), Saric (Dk. 90+4 Bahadır Öztürk), Jehezkel (Dk. 83 Ufuk Akyol), Safuri (Dk. 72 Van de Streek), Bytyqi (Dk. 72 Larsson), Buksa
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Bailly (Dk. 46 Rosier), Necip Uysal, Zaynutdinov, Tayfur Bingöl (Dk. 60 Rebic), Salih Uçan (Dk. 85 Demir Ege Tıknaz), Rashica (Dk. 85 Semih Kılıçsoy), Gedson Fernandes, Chamberlain (Dk. 60 Muleka), Cenk Tosun
Goller: Dk. 45+2 Cenk Tosun, Dk. 79 Muleka (Beşiktaş), Dk. 46 Saric, Dk. 50 ve 57 Jehezkel (Bitexen Antalyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 35 Buksa (Bitexen Antalyaspor), Dk. 37 Salih Uçan, Dk. 67 Gedson Fernandes, Dk. 90+3 Rebic (Beşiktaş)
Beşiktaş'ın golleri 45+2. dakikada Cenk Tosun ve 80. dakikada Muleka'dan geldi.
10 YILLIK SERİ SONA ERDİ
Beşiktaş 3-2'lik bu mağlubiyetin ardından Antalyaspor'a Antalya'da 10 yıl sonra yenildi.
Alınan bu sonuçla birlikte Antalyaspor ligde üst üste 2. galibiyetine uzandı ve 15 puana yükseldi. Beşiktaş ise bu sezon 4. yenilgisini yaşadı ve 19 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Beşiktaş, Başakşehir'i konuk edecek. Antalyaspor ise MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.
BEŞİKTAŞ'TA ZORUNLU DEĞİŞİKLİK
Beşiktaş'ın teknik sorumlusu Burak Yılmaz, geçen haftaki karşılaşmanın ilk 11'ine göre zorunlu bir değişiklik yaptı.
Yılmaz, ligde geçen haftaki Gaziantep FK maçının ilk 11'inde yer alan ve sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal'ın yerine Bitexen Antalyaspor mücadelesinde Tayfur Bingöl'e görev verdi.
Beşiktaş'ın Antalya deplasmanındaki ilk 11'ini Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Eric Bailly, Necip Uysal, Bakhtiyor Zaynutdinov, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Tayfur Bingöl, Alex Oxlade-Chamberlain, Milot Rashica ve Cenk Tosun oluşturdu.
Siyah-beyazlıların yedek kulübesinde Mert Günok, Ante Rebic, Demir Ege Tıknaz, Valentin Rosier, Jackson Muleka, Yakup Arda Kılıç, Jean Onana, Umut Meraş, Gökhan İnler, Semih Kılıçsoy oturdu.
NURİ ŞAHİN'İN TERCİHLERİ
Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin de ligde en son RAMS Başakşehir ile yaptıkları maçın ilk 11'inde mecburi tek değişikliğe gitti.
Şahin, sakatlığı bulunan Güray Vural'ın yerine Erdoğan Yeşilyurt'a ilk 11'de görev verdi.
Akdeniz ekibinin Beşiktaş karşılaşmasındaki ilk 11'inde Helton Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Erdoğan Yeşilyurt, Erdal Rakip, Dario Saric, Sagiv Jehezkel, Zymer Bytyqi, Ramzi Safuri ve Adam Buksa forma şansı buldu.
Antalyaspor'un yedek kulübesinde Ataberk Dadakdeniz, Bahadır Öztürk, Sam Larsson, Jakub Kaluzinski, Ufuk Akyol, Gerard Van de Streek, Mert Yılmaz, Naldo, Ege Bilsel, Britt Assombalonga yer aldı.
NALDO 7 HAFTA SONRA DÖNDÜ
Antalya'da 7 Eylül'de trafik kazasında ağır yaralanan 4 yaşındaki oğlu tedavi gördüğü hastanede 16 Ekim'de hayatını kaybeden Brezilyalı stoper Edinaldo Gomes Pereira (Naldo), bu sürede uzak kaldığı yeşil sahalara Beşiktaş maçıyla geri döndü. Naldo, 7 hafta sonra Antalyaspor'un maç kadrosunda yer aldı.
Öte yandan, karşılaşma öncesi Antalyaspor'un eski futbolcularından Musa Nizam'ın aktif futbol hayatını bıraktığı duyuruldu ve kendisi için hazırlanan film stattaki dijital panolarda gösterildi.
Antalyasporlu futbolcular seremoniye "Lösemili Çocuklar Haftası", Beşiktaşlı futbolcular ise "Antalya Kültür Yolu Festivali başladı" yazılı pankartlarla çıktı.
İLK ETKİLİ ATAK BEŞİKTAŞ'TAN
Maça iki takımda kontrollü başlarken ilk etkili atak 11. dakikada geldi. Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl, sağ çaprazdan yaptığı vuruş kaleci Leite'nin kucağında kaldı.
Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Gedson, sağ çaprazdan aldığı topu düzeltip iyi bir vuruş denedi, 18. dakikadaki bu şut yandan az farkla auta gitti.
Dakikalar 28'i gösterirken bu kez Antalyaspor gole yaklaştı. Sağ kanattan ceza sahasına giren Bytyqi, yanındaki Buksa'ya bıraktı. Savunmada Bailly çok kritik bir müdahaleyle pozisyonun gelişmesini engelledi.
KALECİ LEITE ÇIKARDI
Beşiktaş'ta Salih Uçan, 33. dakikada rakip kaleyi yokladı. Milli oyuncunun uzaklaşrdan şutunu kaleci Leite son anda kornere çeldi ve Beşiktaş bir fırsattan daha yararlanamadı.
ÖNCE DİREK SONRA PENALTI BEKLENTİSİ
Beşiktaş 34. dakikada gole çok yaklaştı. Tayfur'un kafa vuruşu üst direkten oyun alanına geri döndü. Ardından Salih Uçan, Erdem ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı ve Beşiktaşlı oyuncular penaltı bekledi ancak VAR'ı da bekleyen Yaşar Kemal Uğurlu oyunun devam etmesini istedi.
BEŞİKTAŞ DEVREYE GOLLE GİRDİ!
Beşiktaş 45+2. dakikada Cenk Tosun ile öne geçti. Salih ile yaptığı verkaç sonrası son çizgiye inen Tayfur, arka direğe iyi ortaladı. O bölgede bulunan Cenk Tosun, sol ayağıyla düzgün bir vuruş yaptı ve takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı da bu sonuçla sona erdi.
İKİNCİ YARI GOLLE BAŞLADI!
Antalyaspor, ikinci yarının 25. saniyesinde öne geçti. Ev sahibi ekipte Jehezkel'in pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Saric, düzgün bir vuruş yaparak takımı adına eşitliği getiren golü attı.
ANTALYASPOR'DAN 4 DAKİKADA BİR GOL DAHA
Antalyaspor, bir önceki golde asist yapan Jehezkel ile 2-1 öne geçti. Bytyqi'nin pasında karşı karşıya kalan Jehezkel, kaleci Ersin'den sıyrılıp topu boş ağlara gönderdi.
JEHEZKEL YİNE SAHNEDE!
Mücadelenin 57. dakikasında Antalyaspor, Jehezkel ile farkı 2'ye çıkardı. Bünyamin'in ortasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Jehezkel, sağ ayağıyla iyi bir vuruş yaptı ve takımını öne geçirdi.
BEŞİKTAŞ ETKİLİ GELDİ!
Beşiktaş, Zaynutdinov ile etkili geldi. Rashica'nın ortasında kale önünde iyi yükselen Zaynutdinov, düzgün bir vuruş yaptı ama kaleci Leite gole izin vermedi.
BEŞİKTAŞ FARKI 1'E İNDİRDİ!
Beşiktaş mücadelenin 80. dakikasında farkı 1'e indirdi. Rebic'in soldan arka direğe gönderdiği topa Muleka sağ ayağıyla tek vuruş yaptı ve takımı adına farkı 1'e indiren golü kaydetti.
ANTALYASPOR ATTI AMA OFSAYT!
Antalyaspor'da Buksa'nın attığı gol ofsayt nedeniyle iptal edildi. Bünyamin'in sağdan ceza sahasına gönderdiği topa Buksa kale önünde topu ağlara gönderdi ama 84. dakikadaki bu pozisyonda hakem ofsayt bayrağını havaya kaldırdı.
Son bölümde Beşiktaş beraberlik için yüklense de etkili bir atak bulamadı ve mücadele Antalyaspor'un 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
11. dakikada Tayfur Bingöl'ün sağ çaprazdan şutunda kaleci Leite topu kontrol etti.
30. dakikada Bytyqi'nin ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
33. dakikada Salih Uçan'ın ceza sahası sağ çaprazdan şutunda kaleci Leite topu kornere çeldi.
34. dakikada Beşiktaş'ın sol köşeden kazandığı kornerle ceza sahasında topla buluşan Tayfur Bingöl'ün kafayla şutunda, meşin yuvarlak üst direğe çarptı. Topun oyun alanına dönmesiyle Salih Uçan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
45+2. dakikada Beşiktaş öne geçti. Salih Uçan'ın pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Cenk Tosun, kaleci Leite'nin sağından topu ağlara gönderdi: 0-1.
Karşılaşmanın ilk yarısını Beşiktaş 1-0 önde tamamladı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
46. dakikada Bitexen Antalyaspor skora eşitlik getirdi. Jehezkel'in sol kanattan pasında topla buluşturduğu Saric, ceza yayı üzerinden şutunda meşin yuvarlağı kaleci Ersin Destanoğlu'nun sağından filelerle buluştu: 1-1.
50. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Bytyqi'nin yarı sahadan uzun pasında sol kanatta topla buluşturduğu Jehezkel, ceza sahası dışına çıkan kaleci Ersin Destanoğlu'nu çalımlayıp, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 2-1.
57. dakikada Bitexen Antalyaspor farkı 2'ye çıkardı. Bünyamin Balcı, sol kanattan ceza sahası sağ çaprazdaki Jehezkel'e pas verdi. Beşiktaş savunmasını geçen Jehezkel, ceza alanı orta kısmına ilerleyip yaptığı şık vuruşla takımının üçüncü, kendisinin mücadeledeki ikinci golünü kaydetti: 3-1.
64. dakikada Rashica'nın sol kanattan kullandığı kornerle ceza sahasına gönderdiği ortaya yükselen Zaynutdinov'un kafa şutunda, kaleci Leite topu iki hamlede kontrol etti.
68. dakikada Safuri'nin sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak üst direkten döndü.
79. dakikada Beşiktaş farkı 1'e indirdi. Rebic'in sol çaprazdan pasında ceza sahasında topla buluşan Muleka, bekletmeden şutunda meşin yuvarlağı kaleci Leite'nin solundan ağlarla buluşturdu: 3-2.
Karşılaşmayı, Bitexen Antalyaspor 3-2 kazandı.
Stat: Corendon Airlines Park Antalya
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Abdullah Bora Özkara
Bitexen Antalyaspor: Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Erdoğan Yeşilyurt, Erdal Rakip (Dk. 83 Kaluzinski), Saric (Dk. 90+4 Bahadır Öztürk), Jehezkel (Dk. 83 Ufuk Akyol), Safuri (Dk. 72 Van de Streek), Bytyqi (Dk. 72 Larsson), Buksa
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Bailly (Dk. 46 Rosier), Necip Uysal, Zaynutdinov, Tayfur Bingöl (Dk. 60 Rebic), Salih Uçan (Dk. 85 Demir Ege Tıknaz), Rashica (Dk. 85 Semih Kılıçsoy), Gedson Fernandes, Chamberlain (Dk. 60 Muleka), Cenk Tosun
Goller: Dk. 45+2 Cenk Tosun, Dk. 79 Muleka (Beşiktaş), Dk. 46 Saric, Dk. 50 ve 57 Jehezkel (Bitexen Antalyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 35 Buksa (Bitexen Antalyaspor), Dk. 37 Salih Uçan, Dk. 67 Gedson Fernandes, Dk. 90+3 Rebic (Beşiktaş)