Beşiktaş, Welinton'u kadrosuna kattı!

Beşiktaş, Alanyaspor'dan Welinton'un transfer edildiğini açıkladı.

Beşiktaş, Welinton'u kadrosuna kattı!
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20 Ağustos 2020 20:12
Beşiktaş, N'Sakala'nın ardından Alanyaspor'dan 2. transferi Welinton'u kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Siyah-beyazlılar, 31 yaşındaki stoper ile 3 yıllık resmi sözleşmeyi imzaladı. Brezilyalı oyuncu, Beşiktaş'tan yıllık 800 bin euro garanti ücret alacak.

Deneyimli defans oyuncusu geçtiğimiz sezon Alanyaspor ile 27 resmi maça çıktı ve bu maçlarda takımına 3 gollük de katkı sağladı.

N'SAKALA TESİSLERDEN PAYLAŞMIŞTI

Beşiktaş'ın yeni transferi Welinton için bir süre önce N'Sakala, tesislerden video paylaşarak transferin bittiğini gözler önüne sermişti.

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