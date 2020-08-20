Beşiktaş, Welinton'u kadrosuna kattı!

Beşiktaş, N'Sakala'nın ardından Alanyaspor'dan 2. transferi Welinton'u kadrosuna kattığını resmen açıkladı.



Siyah-beyazlılar, 31 yaşındaki stoper ile 3 yıllık resmi sözleşmeyi imzaladı. Brezilyalı oyuncu, Beşiktaş'tan yıllık 800 bin euro garanti ücret alacak.



Deneyimli defans oyuncusu geçtiğimiz sezon Alanyaspor ile 27 resmi maça çıktı ve bu maçlarda takımına 3 gollük de katkı sağladı.



N'SAKALA TESİSLERDEN PAYLAŞMIŞTI



Beşiktaş'ın yeni transferi Welinton için bir süre önce N'Sakala, tesislerden video paylaşarak transferin bittiğini gözler önüne sermişti.



