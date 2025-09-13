Beşiktaş, VAR incelemesiyle 10 kişi!

Beşiktaş, Başakşehir maçının son anlarında 10 kişi kaldı.
Mücadelenin uzatma dakikalarında iki takım futbolcuları arasında gerginlik yaşandı.
Gerginliğin ardından hakem Alper Akarsu, VAR'dan gelen uyarının ardından ekrana gitti.
Hakem Akarsu, yaşananları ekranda izledikten sonra 90+8. dakikada Orkun Kökçü'ye doğrudan kırmızı kart gösterdi.
Mücadelenin uzatma dakikalarında iki takım futbolcuları arasında gerginlik yaşandı.
Gerginliğin ardından hakem Alper Akarsu, VAR'dan gelen uyarının ardından ekrana gitti.
Hakem Akarsu, yaşananları ekranda izledikten sonra 90+8. dakikada Orkun Kökçü'ye doğrudan kırmızı kart gösterdi.