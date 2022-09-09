Beşiktaş, transferi açıkladı

Beşiktaş, Corendon Alanyasporlu futbolcu Tayfur Bingöl'ü kadrosuna kattı.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 29 yaşındaki kanat oyuncusunun sezon sonuna kadar siyah-beyazlı takıma kiralandığı belirtildi.
İşte Beşiktaş'ın açıklaması:
"Kulübümüz, profesyonel futbolcu Tayfur Bingöl'ün satın alma opsiyonuyla birlikte 2022-23 sezonu sonuna kadar geçici transferi için Corendon Alanyaspor ile anlaşmaya varmıştır.
Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Tayfur Bingöl'e Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, şanlı formamızla başarılar dileriz."
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 29 yaşındaki kanat oyuncusunun sezon sonuna kadar siyah-beyazlı takıma kiralandığı belirtildi.
İşte Beşiktaş'ın açıklaması:
"Kulübümüz, profesyonel futbolcu Tayfur Bingöl'ün satın alma opsiyonuyla birlikte 2022-23 sezonu sonuna kadar geçici transferi için Corendon Alanyaspor ile anlaşmaya varmıştır.
Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Tayfur Bingöl'e Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, şanlı formamızla başarılar dileriz."