Beşiktaş taraftarlarından Fikret Orman'a protesto!

Beşiktaş Sompo Japan'da oyunculara maaş ödenmediği iddialarının ardından başkan Fikret Orman'a flaş bir protesto geldi.
Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş Sompo Japan, sahasında Virtus Bologna'ya 94-90 yenilirken karşılaşmanın ardından taraftarlar ''Fikret Orman paralar nerede?'' şeklinde tezahürat yaptılar.
Öte yandan Beşiktaş Sompo Japan, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 5. maçında 4. yenilgisini aldı.
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Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş Sompo Japan, sahasında Virtus Bologna'ya 94-90 yenilirken karşılaşmanın ardından taraftarlar ''Fikret Orman paralar nerede?'' şeklinde tezahürat yaptılar.
Öte yandan Beşiktaş Sompo Japan, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 5. maçında 4. yenilgisini aldı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın