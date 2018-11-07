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Beşiktaş taraftarlarından Fikret Orman'a protesto!

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş Sompo Japan, Virtus Bologna'ya 94-90 mağlup olururken taraftarlar, maç sonunda ''Fikret Orman paralar nerede?'' tezahüratında bulundu.

Kaynak: Sporx.com
Beşiktaş taraftarlarından Fikret Orman'a protesto!
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07 Kasım 2018 21:56
Beşiktaş Sompo Japan'da oyunculara maaş ödenmediği iddialarının ardından başkan Fikret Orman'a flaş bir protesto geldi.

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş Sompo Japan, sahasında Virtus Bologna'ya 94-90 yenilirken karşılaşmanın ardından taraftarlar ''Fikret Orman paralar nerede?'' şeklinde tezahürat yaptılar.

Öte yandan Beşiktaş Sompo Japan, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 5. maçında 4. yenilgisini aldı.

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