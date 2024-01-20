



Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Kerem Atakan Kesgin, 2023-24 sezonu sonuna kadar EMS Yapı Sivasspor'a geçici transfer olmuştur." ifadeleri kullanıldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş , Kerem Atakan Kesgin'i Sivasspor'a kiraladığını açıkladı.Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Kerem Atakan Kesgin, 2023-24 sezonu sonuna kadar EMS Yapı Sivasspor'a geçici transfer olmuştur." ifadeleri kullanıldı.



FATİH KARAGÜMRÜK İLE YOLLARI AYRILDI















Fatih Karagümrük, sezon başında Beşiktaş'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Kerem Atakan Kesgin'in sözleşmesinin feshedildiğini açıklamıştı. Kulüpten yapılan paylaşımda, "Sezon başında Beşiktaş'tan kiraladığımız Kerem Atakan Kesgin'in sözleşmesi yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Kendisine bugüne kadar kulübümüze verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, futbol hayatında başarılar dileriz" ifadeleri kullanılmıştı.Genç futbolcu, Fatih Karagümrük'te 6 maçta 174 dakika forma giydi.2022 yazında Sivasspor'dan Beşiktaş'a 1.4 milyon euro bonservis karşılığında transfer olan 23 yaşındaki futbolcu, ligin ikinci yarısında Sivasspor forması giyecek.