Beşiktaş'tan Kocaelispor'a kiralık gitti

TFF 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, Beşiktaş'tan defans oyuncusu Alpay Çelebi'yi kiralık olarak renklerine bağladı.

Haber; AA
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Beşiktaş'tan Kocaelispor'a kiralık gitti
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28 Temmuz 2021 15:01
 TFF 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, Beşiktaş'tan defans oyuncusu Alpay Çelebi'yi kiralık olarak kadrosuna dahil etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz Beşiktaş'tan defans oyuncusu Alpay Çelebi'yi 2 yıllığına kiralamış bulunmaktadır." ifadesine yer verildi.

22 yaşındaki genç futbolcunun ileriki günlerde takıma dahil olması bekleniyor. 


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