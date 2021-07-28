Beşiktaş'tan Kocaelispor'a kiralık gitti

TFF 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, Beşiktaş'tan defans oyuncusu Alpay Çelebi'yi kiralık olarak kadrosuna dahil etti.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz Beşiktaş'tan defans oyuncusu Alpay Çelebi'yi 2 yıllığına kiralamış bulunmaktadır." ifadesine yer verildi.
22 yaşındaki genç futbolcunun ileriki günlerde takıma dahil olması bekleniyor.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz Beşiktaş'tan defans oyuncusu Alpay Çelebi'yi 2 yıllığına kiralamış bulunmaktadır." ifadesine yer verildi.
22 yaşındaki genç futbolcunun ileriki günlerde takıma dahil olması bekleniyor.