Beşiktaş'tan Dzeko için kıran kırana pazarlık

Golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta Dzeko ile görüşmeler tüm hızıyla sürüyor. Son olarak Boşnak futbolcudan bonservis sorununu çözmesi istendi. Menajeri ise Çin ve Katar'dan tekliflerin olduğunu belirtti ve Kara Kartal'dan elini çabuk tutmasını istedi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş'tan Dzeko için kıran kırana pazarlık
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07 Haziran 2021 11:26
Edin Dzeko
Edin Dzeko
Roma
Gelecek sezon Devler Ligi'nde mücadele edecek olmanın heyecanını yaşayan Beşiktaş , yıldız bir golcü için çalışmalarını sürdürüyor. Bu anlamda son olarak Atletico Madrid'in formasını giyen ve şu anda boşta olan Diego Costa, listenin ilk sırasında yer alıyordu. Costa'da bir olumsuzluk çıkması halinde ise alternatif isimleri de gündeme getiren Siyah-Beyazlı ekibin yöneldiği bir diğer isim İtalyan ekibi Roma'nın formasını giyen Edin Dzeko'ydu.

Orta yol aranıyor

Yapılan son görüşmelerde Beşiktaş Yönetimi, 35 yaşındaki tecrübeli golcüden bonservis sorununu çözmesi konusunda talepte bulundu. Ancak yıldız oyuncunun menajeri, Çin ve Katar kulüplerinin yanı sıra Serie A'dan da tekliflerin olduğunu belirtirken, Beşiktaş'tan elini çabuk tutmasını istedi. Şimdi iki taraf da orta yol arayışına geçti.




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