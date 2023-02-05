Beşiktaş'tan Borini için yeni teklif

Ligde Sivasspor'a karşı aldığı mağlubiyet ile sarsılan Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş'in ısrarla istediği Fabio Borini için Karagümrük'e yeni bir teklifte bulunmaya hazırlanıyor.



Başarılı oyuncu konusunda 2 milyon euroluk talebi bulunan Karagümrük'e 1 milyon euro teklif eden idareciler, rakam konusunda orta noktayı bulamayınca Beşiktaş'tan yeni bir atak geldi. Siyah-Beyazlılar, Borini için Karagümrük'e Kevin N'Koudou artı bir miktar para teklif etti.



Tecrübeli isim ayrılığa hazır



Karagümrük'ün bu teklifi değerlendirmeye aldığı belirtildi. Ara Transfer döneminin bitimine sayılı saatler kala Kara Kartal, bu operasyonu tamamlamak istiyor.



Dün Karagümrük'ün Ankaragücü'nü deplasmanda 2-0 yendiği maçta takımının bir golünü kaydeden Borini de Beşiktaş'a yeşil ışık yakmıştı. Deneyimli kanat oyuncusu, kulüplerin anlaşması halinde Beşiktaş forması giymeye hazır.





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