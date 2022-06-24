BEŞİKTAŞ'TAN RESMİ TEKLİF

HÜRRİYET: "TERCİHİ GALATASARAY"

KONYASPOR İLE İDMANA ÇIKTI!

İLHAN PALUT'UN AÇIKLAMASI

Süper Lig takımlarından İttifak Holding Konyaspor'da forma giyen Abdülkerim Bardakçı'nın Fenerbahçe ile anlaşamasının ardından Beşiktaş ve Galatasaray devreye girdi.Beşiktaş, Galatasaray'ın da gündeminde yer alan 27 yaşındaki defans oyuncusu için Fenerbahçe'nin yaptığı teklifin aynısını yaptı. A Spor'un haberine göre, Siyah-beyazlılar,etti.Öte yandan Beşiktaş'ın teklifinin ardındanBu arada Konyaspor Kulübü "" açıklamasını yaptı.Teknik direktör İlhan Palut ise "" açıklamasını yaptı.