Süper Lig takımlarından İttifak Holding Konyaspor'da forma giyen Abdülkerim Bardakçı'nın Fenerbahçe ile anlaşamasının ardından Beşiktaş ve Galatasaray devreye girdi.
BEŞİKTAŞ'TAN RESMİ TEKLİF
Beşiktaş, Galatasaray'ın da gündeminde yer alan 27 yaşındaki defans oyuncusu için Fenerbahçe'nin yaptığı teklifin aynısını yaptı. A Spor'un haberine göre, Siyah-beyazlılar, Beşiktaş, Abdülkerim Bardakcı için Konyaspor'a 2.8 milyon euro bonservis + 500 bin euro bonus teklif etti. Konyaspor, bu teklifi kabul etti.
HÜRRİYET: "TERCİHİ GALATASARAY"
Öte yandan Beşiktaş'ın teklifinin ardından Galatasaray da Konyaspor'un kapısını aynı teklifle çaldı. Hürriyet Gazetesi'nden Ali Naci Küçük'ün haberine göre, Abdülkerim Bardakcı'nın tercihi Galatasaray'dan yana oldu.
KONYASPOR İLE İDMANA ÇIKTI!
Bu arada Konyaspor Kulübü "Kulüpler transfer konusunda prensipte anlaşma sağladı. Ancak Abdülkerim ile Fenerbahçe arasında pürüz çıktığını biliyoruz. Kararı Abdülkerim verecek. Oyuncumuz bizimle antrenmana çıkmaya devam ediyor" açıklamasını yaptı.
İLHAN PALUT'UN AÇIKLAMASI
Teknik direktör İlhan Palut ise "Abdülkerim'in bir panik, telaş içerisinde olmadığını görüyorum. Tabii ki yöneticilerimizin sürdürdüğü bir süreç. Biz de nasıl sonuçlanacağını bekliyoruz. İnşallah hem kulübümüz için hem onun için en hayırlısı olur" açıklamasını yaptı.
BEŞİKTAŞ'TAN RESMİ TEKLİF
Beşiktaş, Galatasaray'ın da gündeminde yer alan 27 yaşındaki defans oyuncusu için Fenerbahçe'nin yaptığı teklifin aynısını yaptı. A Spor'un haberine göre, Siyah-beyazlılar, Beşiktaş, Abdülkerim Bardakcı için Konyaspor'a 2.8 milyon euro bonservis + 500 bin euro bonus teklif etti. Konyaspor, bu teklifi kabul etti.
HÜRRİYET: "TERCİHİ GALATASARAY"
Öte yandan Beşiktaş'ın teklifinin ardından Galatasaray da Konyaspor'un kapısını aynı teklifle çaldı. Hürriyet Gazetesi'nden Ali Naci Küçük'ün haberine göre, Abdülkerim Bardakcı'nın tercihi Galatasaray'dan yana oldu.
KONYASPOR İLE İDMANA ÇIKTI!
Bu arada Konyaspor Kulübü "Kulüpler transfer konusunda prensipte anlaşma sağladı. Ancak Abdülkerim ile Fenerbahçe arasında pürüz çıktığını biliyoruz. Kararı Abdülkerim verecek. Oyuncumuz bizimle antrenmana çıkmaya devam ediyor" açıklamasını yaptı.
İLHAN PALUT'UN AÇIKLAMASI
Teknik direktör İlhan Palut ise "Abdülkerim'in bir panik, telaş içerisinde olmadığını görüyorum. Tabii ki yöneticilerimizin sürdürdüğü bir süreç. Biz de nasıl sonuçlanacağını bekliyoruz. İnşallah hem kulübümüz için hem onun için en hayırlısı olur" açıklamasını yaptı.
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