Beşiktaş'ta yeni sezonun programı belli oldu

Süper Lig'de sezonu Konyaspor maçıyla tamamlayan Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına 27 Haziran'da başlayacak.

, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta yeni sezonun programı belli oldu
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22 Mayıs 2022 14:02
Spor Toto Süper Lig'de sezonun son haftasında Konyaspor'la 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta yeni sezonun programı belli oldu.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına 27 Haziran'da Nevzat Demir Tesislerinde yapacağı antrenmanla başlayacak.

Siyah beyazlılar 5-16 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'da kamp yapacak. Beşiktaş'ın hazırlık maçlarındaki rakipleri ilerleyen zamanda açıklanacak.

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