Spor Toto Süper Lig'de sezonun son haftasında Konyaspor'la 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta yeni sezonun programı belli oldu.
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına 27 Haziran'da Nevzat Demir Tesislerinde yapacağı antrenmanla başlayacak.
Siyah beyazlılar 5-16 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'da kamp yapacak. Beşiktaş'ın hazırlık maçlarındaki rakipleri ilerleyen zamanda açıklanacak.
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına 27 Haziran'da Nevzat Demir Tesislerinde yapacağı antrenmanla başlayacak.
Siyah beyazlılar 5-16 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'da kamp yapacak. Beşiktaş'ın hazırlık maçlarındaki rakipleri ilerleyen zamanda açıklanacak.
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