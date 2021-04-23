Beşiktaş'ta üç forvet Kayserispor maçında yok!

Beşiktaş, Kayserispor karşısında Aboubakar, Larin ve Cenk Tosun'dan yararlanamayacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta üç forvet Kayserispor maçında yok!
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23 Nisan 2021 18:23
Beşiktaş'ın Sivasspor ile oynadığı maçta sakatlanan Cyle Larin, siyah-beyazlı takımın Kayserispor ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

Beşiktaş Kulübü de yaptığı açıklamada, Larin'in yapılan kontrollerinde ödem ve gerilme tespit edildiğini açıkladı.

Kayserispor maçının kadrosuna alınmayan Cyle Larin'in yanı sıra Aboubakar ve Cenk Tosun da bu maçta forma giyemeyecek

Beşiktaş'ta Aboubakar ve Larin bu sezon siyah-beyazlı takımın attığı 44 gole direkt katkı sağladı.

Aboubakar, Larin ve Cenk Tosun'dan yararlanamayacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın Kayserispor karşısında hangi futbolcusunu forvet oynatacağı da şimdiden büyük bir merak konusu olmaya başladı.

KAYSERİSPOR MAÇI KAMP KADROSU



Oğuzhan ve Hasic de sakat

Beşiktaş'ta Cenk ve Aboubakar'ın yanı sıra Oğuzhan Özyakup ve Ajdin Hasic'in de sakatlıkları bulunuyor.

Hasic, Bosna Hersek'in 21 yaş altı milli takımında sakatlanırken, Oğuzhan ise takımının MKE Ankaragücü ile oynadığı maçta aynı durumu yaşamıştı.

Welinton cezalı

Beşiktaş'ın Hes Kablo Kayserispor karşısında bir başka eksiği ise stoper Welinton olacak.

Gaziantep, Kasımpaşa, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Demir Grup Sivasspor maçlarında sarı kart gören Welinton, cezalı duruma düştü.

Welinton, sarı kart cezası nedeniyle bu sezon ikinci kez takımını yalnız bırakacak.









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