Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy, kendisini buldu

Beşiktaş'ta Ciro Immobile'nin sakatlığında formayı kapan Semih Kılıçsoy, Malmö karşısındaki performansıyla dikkat çekti.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy, kendisini buldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Kasım 2024 09:00
Beşiktaş'ta takımın gözde ismi Semih Kılıçsoy, Ciro Immobile'nin yokluğunda yeniden en ileride şans bularak mevkisine dönmüş oldu.

Siyah-Beyazlılar'ın gözde ismi olan Semih, Immobile'nin yokluğunda yeniden en uçta görev alarak forvet pozisyonuna dönüş yaptı. Geçtiğimiz sezon ligde gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken genç forvet, gol yollarında etkinliği ve pozisyon alma yeteneğiyle bir kez daha teknik ekibin güvendiği isim haline geldi. 

PERFORMANSI

Beşiktaş formasıyla bu sezon 15 maça çıkan Semih, 1 gol 2 asistlik katkı sağladı. 
 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery