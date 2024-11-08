Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy, kendisini buldu

Beşiktaş'ta takımın gözde ismi Semih Kılıçsoy, Ciro Immobile'nin yokluğunda yeniden en ileride şans bularak mevkisine dönmüş oldu.
Siyah-Beyazlılar'ın gözde ismi olan Semih, Immobile'nin yokluğunda yeniden en uçta görev alarak forvet pozisyonuna dönüş yaptı. Geçtiğimiz sezon ligde gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken genç forvet, gol yollarında etkinliği ve pozisyon alma yeteneğiyle bir kez daha teknik ekibin güvendiği isim haline geldi.
PERFORMANSI
Beşiktaş formasıyla bu sezon 15 maça çıkan Semih, 1 gol 2 asistlik katkı sağladı.
Siyah-Beyazlılar'ın gözde ismi olan Semih, Immobile'nin yokluğunda yeniden en uçta görev alarak forvet pozisyonuna dönüş yaptı. Geçtiğimiz sezon ligde gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken genç forvet, gol yollarında etkinliği ve pozisyon alma yeteneğiyle bir kez daha teknik ekibin güvendiği isim haline geldi.
PERFORMANSI
Beşiktaş formasıyla bu sezon 15 maça çıkan Semih, 1 gol 2 asistlik katkı sağladı.