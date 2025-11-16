Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi!

Beşiktaş'ta Rafa Silva ile ilgili gündem devam ediyor.
Portekizli futbolcu, sabah erken saatlerde Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne geldi.
A Spor'da yer alan habere göre, Rafa Silva, salonda gerçekleşen günün ilk antrenmanına katılmadı.
32 yaşındaki futbolcunun, günün diğer antrenmanına katılıp katılmayacağı büyük bir merakla bekleniyor.
Portekizli futbolcu, sabah erken saatlerde Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne geldi.
A Spor'da yer alan habere göre, Rafa Silva, salonda gerçekleşen günün ilk antrenmanına katılmadı.
32 yaşındaki futbolcunun, günün diğer antrenmanına katılıp katılmayacağı büyük bir merakla bekleniyor.