Beşiktaş'ta Joao Mario bir türlü olmuyor

Beşiktaş'ta büyük umutlarla transfer edilen Joao Mario'nun performansı taraftarları isyan ettirdi.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Joao Mario bir türlü olmuyor
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12 Kasım 2024 09:40
Benfica'nın şampiyonluğunda Rafa Silva ile birlikte Joao Mario'nun da büyük katkısı vardı. Bu nedenle 31 yaşındaki oyuncunun siyah-beyazlı kulübe transferi, Avrupa futbol piyasasında şaşkınlıkla karşılandı.

Ancak Joao Mario, Beşiktaş'ta tam bir hayal kırıklığına yol açtı. Beşiktaş taraftarları, Başakşehir maçı kadar Portekizli oyuncunun negatif futboluna da isyan etti.

NE KANATTA NE DE ORTADA

Özellikle bir taraftarın "Joao Mario tam bir joker. Nereye koyarsan koy oynamıyor" mesajı sosyal medyada günün en çok konuşulan başlıklarından biri oldu. Siyah-beyazlı taraftarlar, Teknik Direktör van Bronckhorst'un Mario'daki ısrarının yönetimin de başını yeme tehlikesine dikkat çekti. Gio'nun genelde orta saha pozisyonuna daha yakın denediği Portekizli kanatlarda da etkili olamadı.

"SALİH NASIL YEDEK KALIR?"

Salih Uçan'ın yedek kalıp, Joao Mario'nun ilk 11'de oynaması camiada sabırları taşırdı. Başkan Rui Costa, yaz transfer dönemine damgasını vuran Joao Mario'nun Benfica'dan ayrılışı için, "Bizim hizmetimizdeyken çok şey verdi, unvan yılında çok etkili oldu. Ama burada kopan bir bağ vardı ve o ve biz bu sefer farklı yollar izlemeye karar verdik. Ortadan bir şeyler koptu, biz herkesin kendi yolunu izlemesinin daha iyi olduğuna inanıyorum" yorumu yapmıştı.



 
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