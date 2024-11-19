Siyah beyazlı yönetim önceliği bu sezon takımın etkili şekilde kullanamadığı kanatlara vermiş durumda.





Beşiktaş için ilk hedef, bir türlü dikiş tutmayan sol kanat... Bu bölgede uzun süredir hızlı, çalım atan, şut tehdidi olan oyuncu eksikliği yaşayan siyah beyazlılar, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice forması giyen Jeremie Boga'yı takibe aldı. Başkan Danışmanı Brad Friedel'e bu transfer için tam yetki verildi.

Sözleşmesi 2027'de sona erecek olan, Fildişi Sahili Millî Takımı'nda da top koşturan 27 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 15 milyon avro. Fransız ekibi oyuncuyu satmaya niyetli değil ancak siyah beyazlıların yapacağı ciddi teklifin şartları değiştirmesi bekleniyor. Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un da hızı, top tekniği, sağ ayaklı olup sol kanatta görev yapmasıyla öne çıkan, 10 numara ve forvet arkasında da oynayabilen Boga'nın transferi için istekli olduğu öğrenildi.





Beşiktaş 'ta devre arasında takıma seviye atlatacak transferler için şimdiden kollar sıvandı.Jeremy Boga, bu sezon Nice ile çıktığı 11 maçta 2 gol kaydetti.