Beşiktaş'ta Ghezzal şoku!

Süper Lig'de Başakşehir ile karşılaşacak Beşiktaş'a kötü bir haber geldi.



Siyah-beyazlılarda ağrıları bulunan Rachid Ghezzal için teknik direktör Şenol Güneş, kulüp doktorlarıyla bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmenin ardından Ghezzal, Başakşehir maçının kadrosundan çıkartıldı.



Cezayirli yıldız, Antalyaspor karşılaşmasında da ısınmaya çıkmış ardından sakatlanarak mücadelede forma giyememişti.





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