EMRECAN UZUNHAN FORMA ŞANSI BULAMIYOR

KIRMIZI KART İÇİN NE DEMİŞTİ?

TARAFTARLAR SORGULUYOR

Beşiktaş'ın bu sezonki transferlerinden Emrecan Uzunhan, adeta formayı unuttu. İstanbulspor'dan yoğun uğraşlar sonrasında kadroya katılan Emrecan Uzunhan sadece Alanyaspor maçında şans bulabildi.3-3 biten maçın 37. dakikasında kırmızı kart gören futbolcu daha sonra forma giyemedi. 7 maçın 5'inde kadroda olmasına karşın tercih edilmeyen futbolcunun durumunu siyah-beyazlı taraftarlar da sorgulamaya başladı.Alanyaspor maçında gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bırakan Emrecan Uzunhan, üzüntüsünü sosyal medya hesabından açıklarken, "Beşiktaş formasıyla, çok büyük bir gurur ve heyecanla çıktığım ilk resmi maçımda, takımımı 10 kişi bırakmanın büyük üzüntüsü içerisindeyim" demişti.Taraftarlar sosyal medyada yaptıkları paylaşımda, yabancı kuralı varken yerli ve genç bir stoperden faydalanılmamasının kafalarda soru işareti oluşturduğuna dikkati çekti.