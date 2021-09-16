Beşiktaş'ta Domagoj Vida arandı

Beşiktaş savunması, Borussia Dortmund karşısında sınıfta kaldı. Siyah-beyazlılar, Yeni Malatya maçında yaşadığı şanssız sakatlık yüzünden dün akşam takımdaki yerini alamayan Domagoj Vida'yı adeta mumla aradı.
Savunmanın ortasında görev yapan Welinton ve Montero, Haaland-Bellingham-Malen üçlüsünü durdurmakta çok zorlandı.
Taç atışından gol!
Jude Bellingham'ın golünde, N'Sakala ve Montero, sağ çapraz pozisyondaki İngiliz yıldıza önlem alamayınca meşin yuvarlak filelerle buluştu. Erling Haaland'ın 45+3'te attığı farkı ikiye çıkaran gol ise taç atışından geldi. Bellingham, Welinton'dan rahat biçimde sıyrıldıktan sonra pasını çıkarırken, Erling Haaland topu ağlara yolladı.
Savunmanın ortasında görev yapan Welinton ve Montero, Haaland-Bellingham-Malen üçlüsünü durdurmakta çok zorlandı.
Taç atışından gol!
Jude Bellingham'ın golünde, N'Sakala ve Montero, sağ çapraz pozisyondaki İngiliz yıldıza önlem alamayınca meşin yuvarlak filelerle buluştu. Erling Haaland'ın 45+3'te attığı farkı ikiye çıkaran gol ise taç atışından geldi. Bellingham, Welinton'dan rahat biçimde sıyrıldıktan sonra pasını çıkarırken, Erling Haaland topu ağlara yolladı.