Beşiktaş'ta Domagoj Vida arandı

Borussia Dortmund'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta gözler, sakatlığı sebebiyle takımda yerini alamayan Domagoj Vida'yı aradı.

, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Domagoj Vida arandı
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16 Eylül 2021 08:37
Domagoj Vida
Domagoj Vida
Beşiktaş
Beşiktaş savunması, Borussia Dortmund karşısında sınıfta kaldı. Siyah-beyazlılar, Yeni Malatya maçında yaşadığı şanssız sakatlık yüzünden dün akşam takımdaki yerini alamayan Domagoj Vida'yı adeta mumla aradı.

Savunmanın ortasında görev yapan Welinton ve Montero, Haaland-Bellingham-Malen üçlüsünü durdurmakta çok zorlandı.

Taç atışından gol!

Jude Bellingham'ın golünde, N'Sakala ve Montero, sağ çapraz pozisyondaki İngiliz yıldıza önlem alamayınca meşin yuvarlak filelerle buluştu. Erling Haaland'ın 45+3'te attığı farkı ikiye çıkaran gol ise taç atışından geldi. Bellingham, Welinton'dan rahat biçimde sıyrıldıktan sonra pasını çıkarırken, Erling Haaland topu ağlara yolladı. 

 

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