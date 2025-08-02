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Beşiktaş'ta dev iddia: Sergen Yalçın

Beşiktaş yönetimi, Shakhtar Donetsk mağlubiyeti ardından "Görevimin başındayım" ifadesini kullanan Ole Gunnar Solskjaer'in yerine teknik direktör arayışlarına başladı. Yönetimin, Sergen Yalçın ile görüştüğü iddia edildi.

calendar 02 Ağustos 2025 10:29
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta dev iddia: Sergen Yalçın
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Ole Gunnar Solskjaer, Shakhtar ile oynanan rövanş maçından sonra yaptığı açıklamada "Görevimin başındayım" dedi ve gözler Başkan Serdal Adalı'ya çevrildi.

Adalı'nın yönetim ile acil toplantı yapacağı ve teknik direktör değişikliği kararının ön plana çıkacağı söyleniyor. Sezonu hedeflerinden uzak bitiren Beşiktaş'ta bir ara gündeme gelen, fakat yeni sezon için Solskjaer ile devam kararı alan yönetim, Shakhtar'a elenmesinin ardından fikrini değiştirerek teknik direktör arayışlarına başladı. Öncelik Sergen Yalçın'da ama Roberto Mancini, Nuri Şahin ve Roger Schmidt de listede yer alan isimler.

YALÇIN İLE GÖRÜŞÜLDÜ İDDİASI

Başkan Serdal Adalı'nın Sergen Yalçın ile masaya oturduğu iddia edildi. Yalçın bir yıllık sözleşme istedi. Adalı ise üç yıllık sözleşme ısrar ettiyse de Beşiktaş'ın efsanesi teknik direktörlerle yapılacak uzun süreli sözleşmelere karşı olduğunu dile getirdi. Sergen'in alternatifleri olarak en son Suudi Arabistan'da görev yapan Roberto Mancini, Antalya ve Dortmund'un teknik patronluğunu yapan Nuri Şahin ve şu anda bir kulüp çalıştırmayan fakat en son Benfica'yı zirveye taşıyan Alman teknik adam Roger Schmidt ile de temas kurulacak.


 

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