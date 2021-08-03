Beşiktaş'ta Atiba yine her zamanki gibi!

Yeni sezon hazırlıklarını Nevzat Demir Tesisleri'nde sürdüren Beşiktaş'ta çalışmalar devam ediyor.



Takımla 1 sezon daha sözleşmesini uzatan Atiba Hutchinson, kamp sürecinin etkili isimlerinden biri olarak göze çarpıyor.



38 yaşındaki futbolcu, yaşına rağmen performansıyla bu sene de takımın değişmezlerinden olmaya aday olduğunu gösteriyor.



