Beşiktaş'ta Atiba yine her zamanki gibi!

Yeni sezona Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde hazırlanan Beşiktaş, yoğun tempoda çalışmalarını sürdürüyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta Atiba yine her zamanki gibi!
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03 Ağustos 2021 12:39
Yeni sezon hazırlıklarını Nevzat Demir Tesisleri'nde sürdüren Beşiktaş'ta çalışmalar devam ediyor.

Takımla 1 sezon daha sözleşmesini uzatan Atiba Hutchinson, kamp sürecinin etkili isimlerinden biri olarak göze çarpıyor.

38 yaşındaki futbolcu, yaşına rağmen performansıyla bu sene de takımın değişmezlerinden olmaya aday olduğunu gösteriyor.


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