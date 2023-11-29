'ta teknik direktör Rıza Çalımbay, görevde kalma ihtimaliylelistesini hazırlamaya başlarken Siyah-Beyazlılar'da iki yıldız isim gündeme geldi. Devre arasında bir 10 numara takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş'a Avrupa'danveönerildi. İşte detaylar...Rıza Çalımbay, görevde kalması halinde 3 bölgeye transfer yapılmasını istiyor. Gelen haberlere göre tecrübeli teknik adamın; stoper, orta saha ve forvete bir transfer istediği belirtildi. 60 yaşındaki çalıştırıcının, görevde kalma ihtimalini göz önünde bulundurarak, yavaş yavaş listesini hazırladığı iddia edildi.Yaz transfer döneminde on numara için gündeme gelen, geçtiğimiz günlerde yeniden önerildi. İtalyan devi İnter'de mutsuz olan ve pek forma şansı bulamayan Hollandalı oyuncu, takımdan ayrılmak istediğini yönetime iletmişti.Bu doğrultuda başkan adaylarının, tecrübeli oyuncu ile bir görüşme yapabileceği öne sürüldü.Kara Kartal'ın gündemine gelen bir diğer isim ise İspanya'dan geldi. La Liga ekibiöğrenildi.Bu sezon 18 maçta 3 gol ve 3 asistlik performans sergileyen 31 yaşındaki oyuncu için Avrupa'dan birçok takımın da devrede olduğu bildirildi. Sezon sonunda kontratı bitecek olanbelirtildi.