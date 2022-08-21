Beşiktaş, Sanson için anlaşma noktasında!

Beşiktaş, sportif direktör Ceyhun Kazancı ve teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde transfer çalışmalarını sürdürürken, konuya ilişkin İngiliz basınından sürpriz bir haber yayınlandı. İddiaya göre Beşiktaş, Aston Villa forması giyen Morgan Sanson ile anlaşma noktasına geldi. İşte ayrıntılar...

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş, Sanson için anlaşma noktasında!
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21 Ağustos 2022 11:54
Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala çalışmalarına hız veren Beşiktaş için sürpriz bir iddia geldi.

İngiliz basınında yer alan haberde, siyah-beyazlıların, Aston Villa forması giyen Morgan Sanson ile el sıkıştığı belirtildi.

Beşiktaş'ın, İngiliz ekibine de 28 yaşındaki futbolcu için satın alma opsiyonlu teklifinin olduğu ve anlaşmanın yakın olduğu kaydedildi.

MORGAN SANSON KİMDİR?

18 Ağustos 1994'te dünyaya gelen Sanson, Fransa'nın Saint-Doulchard şehrinde doğdu. 1.80 boyundaki Sanson, orta sahanın göbeğinde forma giyiyor. Kariyerine Le Mans altyapısında başlayan Sanson, daha sonra Montpellier ve Marsilya formalarını terletmişti.

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