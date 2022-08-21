Beşiktaş, Sanson için anlaşma noktasında!

Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala çalışmalarına hız veren Beşiktaş için sürpriz bir iddia geldi.



İngiliz basınında yer alan haberde, siyah-beyazlıların, Aston Villa forması giyen Morgan Sanson ile el sıkıştığı belirtildi.



Beşiktaş'ın, İngiliz ekibine de 28 yaşındaki futbolcu için satın alma opsiyonlu teklifinin olduğu ve anlaşmanın yakın olduğu kaydedildi.



MORGAN SANSON KİMDİR?



18 Ağustos 1994'te dünyaya gelen Sanson, Fransa'nın Saint-Doulchard şehrinde doğdu. 1.80 boyundaki Sanson, orta sahanın göbeğinde forma giyiyor. Kariyerine Le Mans altyapısında başlayan Sanson, daha sonra Montpellier ve Marsilya formalarını terletmişti.





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