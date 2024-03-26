Beşiktaş Safi Çimento'ya İspanyol transfer

Beşiktaş Safi Çimento Hentbol Takımı, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında sağ oyun kurucu Eduardo Gurbindo Martinez'i kadrosuna kattı.



Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Eduardo Gurbindo Martinez'e Beşiktaş ailesine hoş geldin der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz." denildi.



İspanyol oyuncuyla 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarını kapsayan 2 yıllık sözleşme imzalandığı aktarıldı.



Eduardo Gurbindo Martínez kimdir?



2023-24 sezonunda Almanya Bundesliga ekiplerinden THW Kiel forması giyen 1,96 metre boyunda ve 90 kilo ağırlığındaki sağ oyun kurucu; Barcelona, HBC Nantes, RK Vardar, CS Dinamo Bucuresti gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giydi. Şampiyonlar Ligi, Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonaları dahil olmak üzere sayısız kupa ve madalya kazandı.



