Beşiktaş maçı öncesi testler pozitif çıktı!

Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı öncesinde Ankara kulübünde koronavirüse rastlandı.



Gençlerbirliği yaptığı açıklamada, iki futbolcu ve iki personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.



Beşiktaş'ın 2. haftada Antalyaspor ile oynadığı maç öncesinde de Antalyaspor'da koronavirüs testleri önce pozitif, sonra negatif sonuç vermiş ve iki kulüp arasında kriz yaşanmıştı.



Beşiktaş ile Gençlerbirliği, 4 Ekim Pazar günü 16:00'da karşı kaşrıya gelecek.



