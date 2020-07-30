Beşiktaş Kulübünden Richard Moore'a tebrik

Beşiktaş Kulübü, İngiliz dış istihbarat servisi MI6'nın yeni başkanı olan, kulübün kongre üyesi Richard Moore'u tebrik etti.



Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Ülkemizde büyükelçi unvanıyla görev yaptığı sırada siyah-beyaz renklerimize gönül vererek koyu bir Beşiktaşlı olan, ülkesinde yeni bir göreve getirildiğini öğrendiğimiz değerli kongre üyemiz Richard Moore'u tebrik ederiz." ifadeleri yer aldı.



