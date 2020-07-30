Beşiktaş Kulübünden Richard Moore'a tebrik

Beşiktaş Kulübü, İngiliz dış istihbarat servisi MI6'nın yeni başkanı olan, kulübün kongre üyesi Richard Moore için tebrik mesajı yayımladı.

Haber; AA
Beşiktaş Kulübünden Richard Moore'a tebrik
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30 Temmuz 2020 14:54
Beşiktaş Kulübü, İngiliz dış istihbarat servisi MI6'nın yeni başkanı olan, kulübün kongre üyesi Richard Moore'u tebrik etti. 

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Ülkemizde büyükelçi unvanıyla görev yaptığı sırada siyah-beyaz renklerimize gönül vererek koyu bir Beşiktaşlı olan, ülkesinde yeni bir göreve getirildiğini öğrendiğimiz değerli kongre üyemiz Richard Moore'u tebrik ederiz." ifadeleri yer aldı. 



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