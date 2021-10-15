Beşiktaş, kalesini kapatamıyor! Son 5 maçta 11 gol...

Sezonun ilk 4 haftasında kalesinde gol görmeyen Beşiktaş, ligde oynadığı son 5 maçta ise rakiplerinin gol sevincine engel olamadı.
Çaykur Rizespor, Gaziantep FK, Fatih Karagümrük ve Yeni Malatyaspor maçlarını gol yemeden tamamlayan siyah-beyazlı ekip, Antalyaspor, Adana Demirspor, Altay ve Sivasspor sonrasında Başakşehir'den de gol yedi.
Beşiktaş böylelikle oynadığı son 5 müsabakada kalesinde 11 gol gördü.
Çaykur Rizespor, Gaziantep FK, Fatih Karagümrük ve Yeni Malatyaspor maçlarını gol yemeden tamamlayan siyah-beyazlı ekip, Antalyaspor, Adana Demirspor, Altay ve Sivasspor sonrasında Başakşehir'den de gol yedi.
Beşiktaş böylelikle oynadığı son 5 müsabakada kalesinde 11 gol gördü.