Beşiktaş, kalesini kapatamıyor! Son 5 maçta 11 gol...

Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta kalesini gole kapatamadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, kalesini kapatamıyor! Son 5 maçta 11 gol...
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15 Ekim 2021 23:20
Sezonun ilk 4 haftasında kalesinde gol görmeyen Beşiktaş, ligde oynadığı son 5 maçta ise rakiplerinin gol sevincine engel olamadı.

Çaykur Rizespor, Gaziantep FK, Fatih Karagümrük ve Yeni Malatyaspor maçlarını gol yemeden tamamlayan siyah-beyazlı ekip, Antalyaspor, Adana Demirspor, Altay ve Sivasspor sonrasında Başakşehir'den de gol yedi.

Beşiktaş böylelikle oynadığı son 5 müsabakada kalesinde 11 gol gördü.


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