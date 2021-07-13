Beşiktaş, İspanya'daki kampı iptal etti!

Beşiktaş, İspanya'da yapılması planlanan hazırlık kampının Avrupa'daki Covid-19 vakalarının artışı nedeniyle iptal edildiğini açıkladı.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın 24 Temmuz – 4 Ağustos tarihleri arasında İspanya'nın Alicante şehrinde gerçekleştirilmesi planlanan yeni sezon hazırlıklarının ikinci etap kampı, Avrupa'da yeniden artış eğilimi gösteren Covid-19 vakaları nedeniyle iptal edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın 24 Temmuz – 4 Ağustos tarihleri arasında İspanya'nın Alicante şehrinde gerçekleştirilmesi planlanan yeni sezon hazırlıklarının ikinci etap kampı, Avrupa'da yeniden artış eğilimi gösteren Covid-19 vakaları nedeniyle iptal edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.