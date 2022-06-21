ARNAUTOVIC İÇİN TEMASLAR BAŞLADI

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

ARNAUTOVIC'İN MALİYETİ NE KADAR?

Hollandalı golcü Wout Weghorst'u öncelik olarak belirleyen Beşiktaş, futbolcudan olumlu yanıt alamadı. Siyah-beyazlılar, alternatif isimlerle ilgili araştırmalar yaparken, gündeme Avusturyalı futbolcu Marko Arnautoviç geldi.Teknik direktör Valerien Ismael'in yurt dışı hazırlık kampına kadar golcü oyuncu transferinin bitirilmesi yönündeki talebini karşılamaya çalışan siyah-beyazlı yöneticiler Avusturya Milli Takımı'nın tecrübeli forveti için temaslara başladı.Bonservisi İtalya temsilcisi Bologna'da bulunan 33 yaşındaki Marko Arnautoviç, geride kalan sezon 33 Serie A karşılaşmasında sahaya çıkarken, 14 gol ve 1 asistlik hücum performansı sergiledi.Kulübü Bologna ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan ve bonservis bedeli 6 milyon Euro civarında olan Marko Arnautoviç'in mali koşullar uygun olduğu takdirde Beşiktaş'a imza atması bekleniyor.