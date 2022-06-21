Hollandalı golcü Wout Weghorst'u öncelik olarak belirleyen Beşiktaş, futbolcudan olumlu yanıt alamadı. Siyah-beyazlılar, alternatif isimlerle ilgili araştırmalar yaparken, gündeme Avusturyalı futbolcu Marko Arnautoviç geldi.
ARNAUTOVIC İÇİN TEMASLAR BAŞLADI
Teknik direktör Valerien Ismael'in yurt dışı hazırlık kampına kadar golcü oyuncu transferinin bitirilmesi yönündeki talebini karşılamaya çalışan siyah-beyazlı yöneticiler Avusturya Milli Takımı'nın tecrübeli forveti için temaslara başladı.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
Bonservisi İtalya temsilcisi Bologna'da bulunan 33 yaşındaki Marko Arnautoviç, geride kalan sezon 33 Serie A karşılaşmasında sahaya çıkarken, 14 gol ve 1 asistlik hücum performansı sergiledi.
ARNAUTOVIC'İN MALİYETİ NE KADAR?
Kulübü Bologna ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan ve bonservis bedeli 6 milyon Euro civarında olan Marko Arnautoviç'in mali koşullar uygun olduğu takdirde Beşiktaş'a imza atması bekleniyor.
ARNAUTOVIC İÇİN TEMASLAR BAŞLADI
Teknik direktör Valerien Ismael'in yurt dışı hazırlık kampına kadar golcü oyuncu transferinin bitirilmesi yönündeki talebini karşılamaya çalışan siyah-beyazlı yöneticiler Avusturya Milli Takımı'nın tecrübeli forveti için temaslara başladı.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
Bonservisi İtalya temsilcisi Bologna'da bulunan 33 yaşındaki Marko Arnautoviç, geride kalan sezon 33 Serie A karşılaşmasında sahaya çıkarken, 14 gol ve 1 asistlik hücum performansı sergiledi.
ARNAUTOVIC'İN MALİYETİ NE KADAR?
Kulübü Bologna ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan ve bonservis bedeli 6 milyon Euro civarında olan Marko Arnautoviç'in mali koşullar uygun olduğu takdirde Beşiktaş'a imza atması bekleniyor.
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