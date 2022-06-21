Beşiktaş'ın yeni rotası İtalya!

Beşiktaş golcü transferi için rotasını İtalya'ya çevirdi. Siyah-beyazlılar, Avusturyalı golcü Marko Arnautoviç'i kadrosuna katmak için temaslara başladı.

Haber; beIN Sports, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş'ın yeni rotası İtalya!
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21 Haziran 2022 13:33
Hollandalı golcü Wout Weghorst'u öncelik olarak belirleyen Beşiktaş, futbolcudan olumlu yanıt alamadı. Siyah-beyazlılar, alternatif isimlerle ilgili araştırmalar yaparken, gündeme Avusturyalı futbolcu Marko Arnautoviç geldi.

ARNAUTOVIC İÇİN TEMASLAR BAŞLADI

Teknik direktör Valerien Ismael'in yurt dışı hazırlık kampına kadar golcü oyuncu transferinin bitirilmesi yönündeki talebini karşılamaya çalışan siyah-beyazlı yöneticiler Avusturya Milli Takımı'nın tecrübeli forveti için temaslara başladı.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Bonservisi İtalya temsilcisi Bologna'da bulunan 33 yaşındaki Marko Arnautoviç, geride kalan sezon 33 Serie A karşılaşmasında sahaya çıkarken, 14 gol ve 1 asistlik hücum performansı sergiledi.

ARNAUTOVIC'İN MALİYETİ NE KADAR?

Kulübü Bologna ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan ve bonservis bedeli 6 milyon Euro civarında olan Marko Arnautoviç'in mali koşullar uygun olduğu takdirde Beşiktaş'a imza atması bekleniyor.



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