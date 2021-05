Beşiktaş'ın şampiyon emekçileri

Her şampiyon olan takımda görünmeyen ama büyük katkı veren isimler vardır Beşiktaş'ta yöneticiler, teknik direktör ve yardımcıları ile futbolcular sahada başarı için ter dökerken kamera arkasında yoğun çalışan isimler ile görüşüldü



Sergen Yalçın'ın birinci yardımcısı Murat Şahin olmak üzere 8 antrenör, her maç öncesi ve sonrası yaptığı çalışmalarla çifte kupalı zaferde büyük rol oynadı. Sözcü muhabiri Ali Aydın sordu, dev ekip çalışanları duygularını anlattı:



Murat Şahin: Sergen Yalçın bizim liderimiz ve bağımız çok kuvvetli. İyi bir ekibiz ve bize güveniyor. Bu sezon ligin boyu çok uzundu ve hep maç maç baktık. Sarsıldık ama yıkılmadık. Sonunda hocamızın dediği gibi 'Savaştık ve kazandık.'



Murat Kaytaz: Bize ilk günden beri inanan taraftarımıza bu kupalar armağan olsun. Sergen Hoca ile uzun zamandır beraber çalışıyoruz. Biz bir aile gibi olduk. Sergen Hoca bize saygı duyuyor ve düşüncelerimize değer veriyor. Başarının sırrı bu.



Ozan Köprülü: Tarif edilemez duygular içindeyiz Herkesin bir kahramanı vardır. Sergen Yalçın benim kahramanımdı. Bu kahramanla şampiyonluklar yaşamak ayrı bir olay benim için.



Stefano Moreno: Mustafa Denizli ile çifte şampiyonluk yaşamıştım. Çok mutluyum. Benim için duble oldu. Sergen'in müthiş bir oyun zekası var. O bu başarıları çoktan hak etti. Bu ailenin içinde olmak bana ayrı mutluluk veriyor.



Levent Açıl: İmkansızları başardık. Çok mutluyuz. Genç kalecilerimiz çok iyi maçlar çıkardı. Camiamıza hayırlı olsun.



Hakan Çalışkan: 6 senedir buradayım daha öncede şampiyonluk yaşamıştık. Ama bu sezon çifte kupa kazanmak çok güzeldi. Nice başarılara imza atacağız.



Anıl Demirci: Bu grubun gen genç üyesiyim. Benim ilk deneyimimdi. Çocukluk kahramanım Sergen Hocam ile bu ekibin içinde yer alıp şampiyon olmak hayatımın en önemli olgusu. Bundan sonra da başaracağız.



Gürsoy Yalçın: Ağabeyim diye söylemiyorum bence o seçilmiş biri. Müthiş oyun zekası var. Çifte kupayla sezonu bitirmek müthiş bir olay.



EN TECRÜBELİSİ AŞÇI RECEP AKKOYUN Beşiktaş'la birlikte en çok mesai harcayan bir isim de aşçı Recep Akkoyun. Akkoyun 1989'dan beri siyah-beyazlı kulüpte futbol takımının aşçılığını yapıyor. Siyah-beyazlı kafileyle birlikte Ümraniye'de ve deplasmanlarda birlikte olan usta aşçı, teknik heyetin raporu doğrultusunda siyah-beyazlıların yemeklerini hazırlıyor. 9. lig şampiyonluğunu yaşayan Akkoyun, hizmet görevlilerinin en kıdemlisi olarak "Futbolcuların performansında en önemli etki beslenmeden geçer. Biz de ekibimizle birlikte işimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz" dedi.



İLETİŞİMDE USTA EKİP Beşiktaş adına uzun maratonlu geçen sezonda biz gazetecilere ve taraftarları bilgilendirmek adına yoğun çalışan bir ekip ise iletişim görevlileri Ertuğrul Akagündüz'ün direktörlüğü ve Bülent Ülgen'in sorumlu olduğu ekipte 8 personel görev alıyor. Başkan Ahmet Nur Çebi ile yöneticiler ve Teknik Direktör Sergen Yalçın'la her maç öncesi ve sonrası birlikte olan ekip, çifte kupalı sezonun sevincini yaşıyor.