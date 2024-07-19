Beşiktaş'ın Montero'dan beklediği bonservis!

Beşiktaş, gözden çıkardığı Francisco Montero için 1.5 milyon euro seviyesinde bonservis bekliyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'ın Montero'dan beklediği bonservis!
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19 Temmuz 2024 12:45
Beşiktaş, gelecek sezon kadrosunda düşünmediği Francisco Montero'nun bonservis fiyatını belirledi.

Siyah-beyazlılar, Montero için 1.5 milyon euro'luk bonservis geliri bekliyor.

Beşiktaş, oyuncu için bu rakamlara gelebilecek teklifte oyuncunun satışına izin verecek.

Beşiktaş'ın daha önce Hamburg ve Arouca'ya kiralık olarak gönderdiği Montero'nun Siyah-beyazlılar ile sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

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