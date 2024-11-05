Beşiktaş'ın gündemi: "Bize ilaç olur!"

Beşiktaş'ta yönetim hem kanat hem santrfor oynayan Sassuolo forması giyen İtalyan yıldız Domenico Berardi için girişimlerine devam ediyor.

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Beşiktaş'ın gündemi: 'Bize ilaç olur!'
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05 Kasım 2024 08:56
Son güncelleme 05 Kasım 2024 09:22
Ocak ayında başlayacak ara transfer dönemi için çalışmalarına hız veren Beşiktaşİtalya'nın altın çocuğu Domenico Berardi'yi transfer etmek için kollarını sıvadı. 

İtalyan basınında Sassuolonews.net'in duyurduğu habere göre; Beşiktaş'ın ara transfer döneminde Domenico Berardi'yi kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

Sezon öncesinde de Berardi, Beşiktaş'ın gündemine gelmiş ve transfer gerçekleşmemişti. Sakatlığını atlatan Berardi'nin yeniden formasına kavuşmasının ardından Türkiye'nin yolunu tutabileceği bilgileri de haberde yer aldı.

240 GOLE KATKISI VAR

Sassuolo'da tüm sezonlarda 374 maçta 143 gol atıp, 97 gol kaydeden Berardi, bu sezon Serie B'de oynadığı 4 maçta 1 gol, 3 asist katkı yaptı.

Berardi, İtalya'nın şu anda ofansif anlamda en tecrübeli futbolcusu olarak görülüyor.

TRANSFER GERÇEKLEŞİRSE İLK KEZ İTALYA DIŞINA ÇIKACAK

Yaklaşık 10 yıldır Sassuolo forması giyen 30 yaşındaki Berardi, Beşiktaş'a transfer olması halinde kariyerinde ilk kez İtalya dışına çıkacak.
 
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