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Beşiktaş'ın gözü Memphis Depay'da!

Beşiktaş, Brezilya ekibi Corinthians'ta alacak krizi yaşayan Memphis Depay'ı kadrosuna katmak için harekete geçti. Siyah-beyazlılar, Hollandalı yıldıza 5 milyon Euro teklif etti.

calendar 28 Haziran 2025 12:44 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2025 13:26
Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ın gözü Memphis Depay'da!
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Transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, dünyaca ünlü golcü Memphis Depay için devreye girdi. Brezilya basınında yer alan haberlere göre siyah-beyazlılar, Corinthians'ta forma giyen Hollandalı yıldızın durumunu yakından takip ediyor.

SÖZLEŞMESİNİ FESHEDEBİLİR

Corinthians'la Eylül 2024'te 2 yıllık sözleşme imzalayan Depay, alacaklarının ödenmemesi nedeniyle kulüple ipleri koparma noktasına geldi. 15 Mayıs'ta Brezilya kulübüne 900 bin Euro'luk alacağı için ihtarname gönderen 30 yaşındaki oyuncu, ödeme yapılmaması halinde sözleşmesini tek taraflı feshetmeye hazırlanıyor.


BEŞİKTAŞ 5 MİLYON EURO ÖNERDİ

İlk sezonu için 11 milyon Euro kazanması gereken Depay'ın, maaşını alamaması üzerine Avrupa'ya dönme planı yaptığı belirtiliyor. Beşiktaş yönetimi ise yıldız futbolcuya net 5 milyon Euro maaş önerdi.

Geçtiğimiz sezon Corinthians formasıyla 42 maçta görev alan tecrübeli forvet, 13 gol ve 14 asistle dikkat çeken bir performans sergiledi. 

 

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