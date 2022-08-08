BEŞİKTAŞ'IN AMIRI TEKLİFİ

LEVERKUSEN'İN AMIRI İÇİN BEKLENTİSİ

KULÜBÜNE BEŞİKTAŞ İÇİN REST ÇEKTİ

ÇEBİ NE DEMİŞTİ?

Beşiktaş'ta Emirhan İlkhan'ın Torino'ya gitmesinin ardından gözler orta saha için yapılacak transfere çevrildi. Siyah-beyazlılar, Alman ekibi Bayer Leverkusen'de forma giyen Nadiem Amiri için teklifini yaptı. Futbolcu da Beşiktaş'a gelebilmek için kulübüne rest çekti.Bayer Leverkusen'den Nadiem Amiri'yi gündeme alan Beşiktaş, oyuncuyu kadrosuna katmak için her yolu deniyor. Alman ekibiyle temasa geçen siyah-beyazlılar, satın alma opsiyonlu kiralama teklifini iletti ve oyuncunun yıllık 2.5 milyon euroluk maaşının yüzde 50'sini ödemeyi önerdi.Ancak; Bundesliga temsilcisinin 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Amiri için 4-5 milyon euro seviyelerinde bonservis beklentisi bulunuyor. Kiralamayı ikinci plana atan Bayer Leverkusen'e karşı siyah-beyazlılar Amiri'nin ayrılık isteğini avantaja çevirme amacında.25 yaşındaki Alman oyuncu da Beşiktaş'ın teklifinin kabul edilmesini isteyerek masadaki pazarlıklara dahil oldu ve kulübüne bir anlamda rest çekti. Geçtiğimiz sezon 32 maçta forma giyen Amiri, 2 gol atıp 4 de asist yaptı. Afgan asıllı Alman futbolcunun Bayer Leverkusen ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.Transfer için konuşan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de "Amiri listemizde, görüşüyoruz. Şartlarımız uygun olduğu takdirde satın alma opsiyonu ile kiralayacağız" ifadelerini kullanmıştı.