GHEZZAL VE REDMOND KARARI

DELE 11'E DÖNÜYOR, KURGU DEĞİŞİYOR

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek olan Beşiktaş, milli aradan sonra Fenerbahçe ile derbide karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Valerien Ismael, orta saha kurgusunda değişiklikler yapmayı planlıyor.Rachid Ghezzal'ın hücum hattındaki yerine geri dönmesi sonrasında teknik direktör Valerien Ismael'in Jackson Muleka'yı kulübeye çekeceği bildirildi. Ismael'in, sol kanatta Kevin N'Koudou yerine yeni transfer Nathan Redmond'u değerlendirmesi planlanıyor.Sakatlığını atlatan İngiliz süperstar Dele Alli'nin de Fenerbahçe derbisine ilk 11'de başlaması bekleniyor. Öte yandan Dele'nin dönüşüyle birlikte orta saha kurgusunda da değişimin yapılacağı, Gedson Fernandes ve Josef de Souza ikilisinden birinin derbiye yedek başlayacağı belirtildi.