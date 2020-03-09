Beşiktaş derbi hazırlıklarına Caner Erkin'siz başladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ile 15 Mart Pazar günü deplasmanda yapacağı derbi maçın hazırlıklarına başladı.BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmana gribal enfeksiyon geçiren Caner Erkin katılmadı. Caner'in sonraki antrenmanda yer alabileceği belirtildi.Dorukhan Toköz ise bireysel çalışmalarını sürdürdü.Siyah-beyazlı takımın MKE Ankaragücü ile yaptığı maçta ilk 11'de görev alan oyuncular, yenilenme çalışması gerçekleştirdi.Diğer oyuncular ise koşunun ardından minyatür kale oynayıp pas çalışması yaptı. Siyah-beyazlılar, günü yarı sahadaki çift kale maçla tamamladı.Beşiktaş, Galatasaray derbisinin hazırlıklarını yarın (10 Mart) sabah gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.