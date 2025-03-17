Beşiktaş bu sezon bir siyah bir beyaz!

Beşiktaş deplasmanda 9 kişi kalan Konyaspor'u da yenemedi ve taraftarını yine kahretti. Siyah beyazlılar bu sezon çok çarpıcı galibiyetler elde ederken, akıl almaz yenilgiler de yaşadı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Giovannni Van Bronckhorst yönetimindeki Beşiktaş, Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 5-0'lık sonuçla devirirken, taraftarlarını harika bir sezon için umutlandırmıştı.
Ancak üst üste gelen başarısız sonuçlarla umutlar yine kasım ayında tükendi. Siyah beyazlılar o günlerde başkanı, hocası belli değilken şampiyonluk yarışındaki Fenerbahçe'yi yendi.
HANGİSİ GERÇEK BEŞİKTAŞ?
Beşiktaş bu sezon bir sevindirip bir üzmeye taraftarlarını alıştırmıştı. Küme düşmesi neredeyse garantilenmişi eksi puandaki Adana Demirspor'a mağlup oldu. Avrupa Ligi'nde ise ülkede milli maç gözüyle bakılan Maccabi Tel Aviv maçında da yokları oynayıp sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrılarak play-off hayallerini zora sokmuştu.
Ole Gunnar Solskjaer'in Beşiktaş'ın başındaki ilk maç olan UEFA Avrupa Ligi'nin favorilerinden namağlup Athletic Bilbao maçı 4-1 gibi rahat bir skorla kazanıldı. Aynı takım 10 kişi kalmış Gaziantep FK'ya ve 9 kişi kalmış Konyaspor'a yenilerek "Hangisi gerçek Beşiktaş" dedirtti.
Giovannni Van Bronckhorst yönetimindeki Beşiktaş, Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 5-0'lık sonuçla devirirken, taraftarlarını harika bir sezon için umutlandırmıştı.
Ancak üst üste gelen başarısız sonuçlarla umutlar yine kasım ayında tükendi. Siyah beyazlılar o günlerde başkanı, hocası belli değilken şampiyonluk yarışındaki Fenerbahçe'yi yendi.
HANGİSİ GERÇEK BEŞİKTAŞ?
Beşiktaş bu sezon bir sevindirip bir üzmeye taraftarlarını alıştırmıştı. Küme düşmesi neredeyse garantilenmişi eksi puandaki Adana Demirspor'a mağlup oldu. Avrupa Ligi'nde ise ülkede milli maç gözüyle bakılan Maccabi Tel Aviv maçında da yokları oynayıp sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrılarak play-off hayallerini zora sokmuştu.
Ole Gunnar Solskjaer'in Beşiktaş'ın başındaki ilk maç olan UEFA Avrupa Ligi'nin favorilerinden namağlup Athletic Bilbao maçı 4-1 gibi rahat bir skorla kazanıldı. Aynı takım 10 kişi kalmış Gaziantep FK'ya ve 9 kişi kalmış Konyaspor'a yenilerek "Hangisi gerçek Beşiktaş" dedirtti.